Yasin Öztekin’den yeni saç stili

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da forma giyen Yasin Öztekin, İzmir’in Urla ilçesine ailesinin yanına gitmişti.

Hemen hemen her gün bireysel idman yaparak bunu sosyal medya hesabından paylaşan deneyimli futbolcu Öztekin, bugün de sosyal medya hesabından yeni saç stilini paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Saçını sıfıra vuran tecrübeli oyuncunun yeni stili büyük etkileşim alırken, takipçilerinin çoğu Öztekin’in yeni stilini beğendi.

Öte yandan Yasin Öztekin bu sezon Sivasspor’da 12 resmi maça çıktı. 2 kez gol sevinci yaşayan Öztekin, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Öztekin 588 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.