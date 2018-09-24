Öne Çıkanlar
Yassine Benzia
Futbol
Haberler > Futbol

Yassine Benzia: Beşiktaş'a golümü atacağım!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. 2005 yılından bu yana Beşiktaş'a iç sahada kaybetmeyen Fenerbahçe, serisini sürdürmenin hesaplarını yaparken sarı-lacivertlilerin derbideki en büyük kozu da Yassine Benzia olacak. Genç futbolcu, Beşiktaş'a karşı gol atacağının sinyallerini verdi

24 Eylül 2018 Pazartesi, 10:09 | Güncelleme:

üper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu akşam çok şeyler beklediği isimlerin başında, sezon başında Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak alınan Yassine Benzia gelecek. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Süper Lig'deki Konyaspor deplasmanında çıkan ve Elif Elmas'ın 3 puanı getiren golünde asisti yapan Benzia, daha sonra ikinci maçında Dinamo Zagreb karşısına çıkmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe taraftarının karşısında ilk kez Beşiktaş maçıyla birlikte çıkacak olan Benzia, teknik direktör Cocu'nun hücumdaki başrol oyuncusu olacak. 10 numara pozisyonunda forvet Slimani'nin hemen arkasında oynayacak olan 24 yaşındaki futbolcu, atakları yönlendirecek isim rolünü üstlenecek. Derbiye ekstra idmanlarla hazırlanan Cezayirli futbolcunun, Kadıköy'de unutulmaz bir performans göstermek konusundaki oldukça kararlı olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin derbideki en önemli kozlarının başında Yassine Benzia gelecek. İlk olarak Sarı- Lacivertli formayı Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında giyen Benzia, deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyette golü atan Eljif Elmas'a asisti yapan isim olmuştu.

"İLK GOLÜMÜ ATACAĞIM"

İlk maçı olmasına rağmen oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Cezayirli futbolcu, sonrasında ise Dinamo Zagreb karşısında sahne aldı. Zagreb'de etkili olamayan 24 yaşındaki atak orta saha oyuncusu gözünü, Kadıköy'de taraftarları önünde ilk kez sahaya çıkacağı Beşiktaş derbisine çevirdi. Tecrübeli futbolcu, "Büyük maçları çok seviyorum. Konya karşısında ilk asistimi yaptım ve derbide de ilk golümü atacağım. Bu maçta çok farklı bir atmosfer olacak ve taraftarımız önünde kazanmaktanbaşka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.