üper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu akşam çok şeyler beklediği isimlerin başında, sezon başında Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak alınan Yassine Benzia gelecek. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Süper Lig'deki Konyaspor deplasmanında çıkan ve Elif Elmas'ın 3 puanı getiren golünde asisti yapan Benzia, daha sonra ikinci maçında Dinamo Zagreb karşısına çıkmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe taraftarının karşısında ilk kez Beşiktaş maçıyla birlikte çıkacak olan Benzia, teknik direktör Cocu'nun hücumdaki başrol oyuncusu olacak. 10 numara pozisyonunda forvet Slimani'nin hemen arkasında oynayacak olan 24 yaşındaki futbolcu, atakları yönlendirecek isim rolünü üstlenecek. Derbiye ekstra idmanlarla hazırlanan Cezayirli futbolcunun, Kadıköy'de unutulmaz bir performans göstermek konusundaki oldukça kararlı olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin derbideki en önemli kozlarının başında Yassine Benzia gelecek. İlk olarak Sarı- Lacivertli formayı Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında giyen Benzia, deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyette golü atan Eljif Elmas'a asisti yapan isim olmuştu.

"İLK GOLÜMÜ ATACAĞIM"

İlk maçı olmasına rağmen oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Cezayirli futbolcu, sonrasında ise Dinamo Zagreb karşısında sahne aldı. Zagreb'de etkili olamayan 24 yaşındaki atak orta saha oyuncusu gözünü, Kadıköy'de taraftarları önünde ilk kez sahaya çıkacağı Beşiktaş derbisine çevirdi. Tecrübeli futbolcu, "Büyük maçları çok seviyorum. Konya karşısında ilk asistimi yaptım ve derbide de ilk golümü atacağım. Bu maçta çok farklı bir atmosfer olacak ve taraftarımız önünde kazanmaktanbaşka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

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