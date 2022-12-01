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Yatırımcı SASA'da patronu dinlemedi

SASA'nın hakim ortağı Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'ne verdiği röportajda firmanın borsada şu anda geldiği piyasa değerinden rahatsız olduğunu söyledi. SASA hisselerinde dün düşüş yaşansa da bugün Erdemoğlu'nun açıklamasına rağmen hisseler yönünü yukarı çevirdi. Günlük yükseliş öğlen itibarıyla yüzde 1'i aştı

Yatırımcı SASA'da patronu dinlemedi
Yatırımcı patronu dinlemedi
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HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün sabah saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 2.091 puanı gördü ve yeni tarihi zirvesine ulaştı.

En dikkat çekici hareketlerden birisi ise borsanın en değerli şirketi konumunda bulunan SASA'da yaşandı.

SASA'nın hakim ortağı olan Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu dün Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde yayımlanan röportajında fiyat 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye hisse sattıklarını belirterek “O satıştan bu yana SASA hissesi alınmaz diyorum. SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor" dedi.

Hissenin fiyatının 60 liradan 180 liraya neden yükseldiğini bilmediğini belirten Erdemoğlu "Yeni yatırım açıklamamız olmadı, hisse fiyatlarımızı yukarı çıkaracak bir açıklama da yapmadık" ifadelerini kullandı.

Röportajın tamamını okumak için tıklayınız

Bu açıklamanın da etkisiyle dün SASA yüzde 6'lık düşüşle 129.70 liraya gerilemişti. SASA hisseleri bugün açılışta da önce 122.5 liraya kadar geriledi.

Ancak SASA hisseleri 10.05'ten sonra yönünü yukarı çevirdi. 12.05 itibarıyla günlük yüzde 1.5'lik yükselişle 131 liranın üzerine tırmandı.

TWITTER'DA 'SATMAYIN' ÇAĞRILARI

Sabah saatlerinden itibaren özellikle Twitter'da SASA hisselerinin satılmaması yönünde pek çok çağrıda bulunuldu. Yatırımcıları yönlendirmeyi amaçlayan bu tweetlerde teknik analizlerden çok "SASA'yı bir günde sevmedik", "SASA'yı satan vatanı da satar" şeklinde 'duygusal' mesajlar verildi.

Bugün 12.05 itibarıyla SASA hissesinin günlük seyri:

Halihazırda SASA hisseleri 16 Kasım'da 186.30 lirayla kapanış rekorunu kırmıştı. Bu tarihten sonra ise şirketle ilgili yeni bir gelişme olmamasına rağmen kâr satışları gelmeye başladı.

ZİRVEDEN YÜZDE 29 DÜŞTÜ

Bugün itibarıyla zirveden SASA alanlar yaklaşık yüzde 29 kayıp yaşandı.

Ancak son düşüşlere rağmen SASA 2021 genelinde yüzde 395 yükseldi. BIST 100'deki yükseliş ise yüzde 163 oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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