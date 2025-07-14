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        Haberler Ekonomi Kripto Para Yatırımcılar dikkat: Kripto piyasasında tarihi an: Bitcoin 120 bin doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Kripto piyasasında tarihi an: Bitcoin 120 bin doları aştı

        Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ilk kez 120.000 doları Ether ise beş ayın zirvesi olan 3.048,23 doları aştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 07:47
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        Bitcoin'den yeni rekor
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        Bitcoin, yükseliş trendini sürdürerek yeni bir rekor kırdı. Sabah saatlerinde 120.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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        Bu yıl yüzde 29'dan fazla değer kazanan Bitcoin Trump'ın kaotik gümrük tarifeleri karşısında bile geçtiğimiz birkaç hafta içinde diğer kripto para birimlerinde daha geniş bir ralliye yol açtı.

        İkinci en büyük token olan Ether ise bugün beş ayın zirvesi olan 3.048,23 doları aştı.

        CoinMarketCap'in verilerine göre de sektörün toplam piyasa değeri yaklaşık 3,78 trilyon dolara yükseldi.

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