Bitcoin, yükseliş trendini sürdürerek yeni bir rekor kırdı. Sabah saatlerinde 120.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Bu yıl yüzde 29'dan fazla değer kazanan Bitcoin Trump'ın kaotik gümrük tarifeleri karşısında bile geçtiğimiz birkaç hafta içinde diğer kripto para birimlerinde daha geniş bir ralliye yol açtı.

İkinci en büyük token olan Ether ise bugün beş ayın zirvesi olan 3.048,23 doları aştı.

CoinMarketCap'in verilerine göre de sektörün toplam piyasa değeri yaklaşık 3,78 trilyon dolara yükseldi.