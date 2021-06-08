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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nde Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu bu hafta Smart Advice CEO’su Onur Yurtsever oluyor. Yurtsever, son dönemlerde başta Borsa İstanbul ve kripto para dünyasında yatırımcıların neden riskli varlıkları tercih ettiğini anlatıyor. Yurtsever ayrıca Türkiye'de yapay zeka çalışmaları ve robot danışmanların performansını da değerlendiriyor.

KÖŞE DÖNMECİLİK NEDEN ALEVLENDİ?

Dünyada son dönemlerde bir çok bilimsel çalışma ve teze konu olmuş davranışsal finansın ne olduğunu açıklayacak olan Yurtsever, yatırımcı psikolojisinin şu anda ne durumda olduğunu ve kısa vadeli para kazanma aşkının neden yeniden alevlendiğini bilimsel verilerle ortaya koyacak. Programda insanların borsada yatırım yaparken temel beklentilerinden yola çıkılarak neden ucuz hisseler yerine fiyatı zaten yükselmiş hisselerin tercih edildiği, hisse senedi piyasasında hisseye aşık olma ve Twitter'den başkasını takip etme davranışlarının köklerinin ne olduğu sorularına cevap aranacak.