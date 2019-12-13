Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Güldür Güldür Show, Payitaht Abdülhamit, Arka Sokaklar, Hercai, Ferhat İle Şirin dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise MasterChef Türkiye yarışa dahil olacak. Kanalların 13 Aralık Cuma yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.15 Kıyamete Bir Kala (yabancı sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sevgili Geçmiş (final bölümü)
00.15 Güvercin (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.15 Zalim İstanbul (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hercai (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ferhat ile Şirin (yeni bölüm)
00.15 Şölen (yabancı sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamit (yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (canlı)
TV8 YAYIN AKIŞI
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
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