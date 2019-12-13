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Yayın akışı 13 Aralık 2019 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 13 Aralık 2019 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bugün birçok iddialı dizi ekranlarda olacak. TV yayın akışında kimin birinci olacağı ise yarın açıklanacak reyting sonuçları ile birlikte olacak. İşte televizyon kanallarının Cuma yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Güldür Güldür Show, Payitaht Abdülhamit, Arka Sokaklar, Hercai, Ferhat İle Şirin dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise MasterChef Türkiye yarışa dahil olacak. Kanalların 13 Aralık Cuma yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.15 Kıyamete Bir Kala (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sevgili Geçmiş (final bölümü)
00.15 Güvercin (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber 
20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.15 Zalim İstanbul (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Hercai (yeni bölüm)
00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ferhat ile Şirin (yeni bölüm)
00.15 Şölen (yabancı sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamit (yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (canlı)

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

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