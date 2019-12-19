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Yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 19 Aralık 2019 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre bu akşam 2 iddialı dizi ve sinema filmleri ekranlarda yer alacak. İşte televizyon kanallarının Perşembe yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Azize, Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kalk Gidelim dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışa dahil olacak. Kanalların 14 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Yeni Gelin (tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında (yerli sinema)
22.45 Aile Arasında (yerli sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.45 Sevdim Seni Bir Kere (yeni bölüm)
18.45 Star Haber
20.00 Sarışın Bomba (yabancı sinema)
22.30 Sarışın Bomba (yabancı sinema)
00.30 Aşıklar Şehri - La La Land (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 Arka Sokaklar (tekrar)
18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber 
20.00 Hekimoğlu (tekrar)
22.45 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Yasak Elma (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.15 İncir Ağacı (yeni bölüm)
17.05 Seksenler (yeni bölüm)
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih (yeni bölüm)
01.00 Benim Adım Melek (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

12.15 Doya Doya Moda (yeni bölüm)
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)

 

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