Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster? ve Yaparsın Aşkım yarışacak. Kanalların 7 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)
00.15 Takiptekiler (yabancı sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Benim Tatlı Yalanım (yeni bölüm)
00.15 Züğürt Ağa (yerli sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Chefs' Arena
22.45 Azize (tekrar)
01.30 Ahtapot Köpek Balığı 2
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Hercai (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Ferhat ile Şirin (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Zaman Matinesi
TV8 YAYIN AKIŞI
20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Eser Yenerler Show
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