Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster? ve Yaparsın Aşkım yarışacak. Kanalların 7 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)

00.15 Takiptekiler (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Benim Tatlı Yalanım (yeni bölüm)

00.15 Züğürt Ağa (yerli sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Chefs' Arena

22.45 Azize (tekrar)

01.30 Ahtapot Köpek Balığı 2

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Hercai (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Ferhat ile Şirin (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Zaman Matinesi

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Eser Yenerler Show