Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Hentbol Yeliz Özel: İyi hentbol oynayan bir takımla tekrar karşılaşacağız - Diğer Haberleri

        Yeliz Özel: İyi hentbol oynayan bir takımla tekrar karşılaşacağız

        Armada Praxis Yalıkavak'ın kaptanı Yeliz Özel, Yenimahalle Belediyespor ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi oynayan bir takımla karşılaşacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında yarın oynanacak Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi iki takımın kaptanları basın toplantısı düzenledi.

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak'ın kaptanı Yeliz Özel ve lig finalisti Yenimahalle Belediyespor'un kaptanı Demet Sonkaya, yarın saat 19.00'da Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak karşılaşma öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

        "İYİ HENTBOL OYNAYAN BİR TAKIMLA TEKRAR KARŞILAŞACAĞIZ"

        Yeliz, geçen yıl ligin final serisinde yendikleri Yenimahalle Belediyespor ile bu kez Süper Kupa'da karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Son şampiyonluk serisini Yenimahalle ile oynadık. Zorlu geçen maçlar sonucunda şampiyon olduk. Her zaman ciddiye aldığımız, iyi hentbol oynayan bir takımla tekrar karşılaşacağız. Geçen sene olduğu gibi bu sene de kupayı evimize götürmek istiyoruz." dedi.

        REKLAM

        "BİZİM HEDEFİMİZ HER ZAMAN 3 KUPA"

        Ligin geçen sezona göre daha rekabetçi geçmesini beklediğini söyleyen Yeliz, "Geçen sene güçlü 5 takım vardı. Bu sene çoğu sporcu yurt dışına gitti. Türk hentbolu adına da oyuncularımızın yurt dışına gitmesi gurur verici. 5 takımla değil de daha fazla takımın iddialı olduğu bir lig olacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz her zaman 3 kupa." ifadelerini kullandı

        EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

        Tecrübeli hentbolcu, 44 yaşında olduğu hatırlatılarak aktif kariyerini noktalamakla ilgili bir karar alıp almadığı sorusu üzerine "Hep söylenen bir şey var: 'Ne zaman bırakacaksın?' Bırakmıyorum arkadaşlar. 'Vücudum beni ne zaman bırakırsa o zaman bırakırım' diye söylemişimdir. Bırakmıyorum çünkü vücudum beni bırakmadı." yorumunu yaptı.

        DEMET SONKAYA

        Yeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Demet ise "Geçen sezon takım olarak çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sezonun başından play-off serisine kadar çok güzel mücadele verdik. Son 2 aylık periyotta sahada olamadım ama kenarda takım için tam destektim. Geçen seneki mücadelenin meyvesi de yarınki maç olacak inşallah. Yine geçen seneki gibi genç, dinamik bir kadroyla buradayız. Çok çalışarak, çok fazla antrenman yaparak geldik buraya. Genç, istekli, hırslı bir kadroyla yarın sahada olacağız. İnşallah hentbol için seyir zevki yüksek, güzel bir maç olur." diye konuştu.

        Demet, Türk hentbolcuların yabancı kulüplere transferinin milli takıma nasıl yansıyacağı sorusuna, "Birçok arkadaşımız gitti yurt dışına. Bu, milli takım ve Türk hentbolu için gurur verici, çok güzel. İnşallah başka arkadaşlarımız, bizler de daha güzel takımlara gideriz. Bunun milli takımı olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü farklı antrenmanlar, hazırlık maçları görmek ve başka deneyimler yaşamak, milli takımımıza da olumlu yansır." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında