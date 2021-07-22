Ünlü oyuncuyu gülümseten soru 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Yeliz Şar, önceki gün Bebek'te bulunan bir gözlük mağazasından çıkarken görüntülendi. Kapıda gazetecileri görünce şaşıran Şar, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Pandemi nedeniyle uzun süredir setlerden uzak kalan Yeliz Şar, yaşadığı süreci anlattı.

"EN ÇOK SAHNELERİ ÖZLEDİM"

Oyuncu, "Pandemi biraz zorlu geçiyor. Uzun süredir evdeyiz. Kadir Doğulu ile birlikte oynadığımız tiyatroyu yarım bırakmak zorunda kaldık. Sahnelerden uzak kalmak bizler için zor oldu. Bu süreçte en çok sahneleri özledim." dedi.

ÜNLÜ OYUNCUYU GÜLÜMSETEN SORU

43 yaşındaki Şar'a geçtiğimiz günlerde basında çıkan "Sadettin Saran'ı unutamadı" haberleri soruldu. Ünlü oyuncu, "Sadettin Bey'in fotoğrafına yorum yaptınız. Kendisi de kalp emojisi gönderdi. Tekrar birliktelik var mı?" şeklindeki soruya gülümsemekle yetindi.

"UNUTAMADI" İDDİASI

Oyuncu Yeliz Şar ve iş insanı Sadettin Saran, 2019 yılında aşk yaşamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, ayrıldıktan sonra sessizliklerini korumuştu. 2013'te evlendiği Tolga Güleç'ten 2017 yılında boşanan Yeliz Şar'ın, Sadettin Saran'ı unutamadığı iddia edilmişti.