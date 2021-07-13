Yellen: ABD'li şirketler küresel vergi anlaşmasını destekleyecek

BD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’deki şirketlerin küresel kurumlar vergisi anlaşmasına destek vereceklerini ve Cumhuriyetçileri ikna etmede yardımcı olacaklarını söyledi.

Yellen, salı günü Brüksel’de gerçekleştirdiği bir röportajda “Cumhuriyetçilerin bu konuda özel sektörün ne dediğine bakacaklarını düşünüyorum ve özel sektörün çıkarlarını korumak isteyeceklerdir ama tahminimce şirketler temsilcilere lütfen bunu onaylayın diyeceklerdir” dedi.

Venedik’teki G20 maliye bakanları toplantısında küresel vergi tabanı anlaşmasının birçok şirket tarafından desteklendiğini belirten Yellen, bu desteğin sebebinin vergi oranları ve kurallar ile ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

G20 ÜLKELERİ KÜRESEL VERGİ KONUSUNDA ANLAŞTI

G20 ülkelerinin Maliye bakanları ile Merkez Bankası başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde üçüncü toplantılarını Venedik'te gerçekleştirmişti. Ev sahibi Bakan Franco ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, düzenledikleri basın toplantısıyla, 2 gün süren toplantının sonuçlarını açıklamıştı.

Bakan Franco, mevkidaşlarıyla, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri hususunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını belirtti. Franco, "G20 anlaşması, önemli bir başarıdır, uluslararası vergi sisteminin gelecek yıllarda istikrarlı olmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

İtalyan Bakan, ekim ayı sonunda yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları mekanizmaları devreye almaya niyetli olduklarını kaydetti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) düzeyinde de uluslararası vergi reformu anlaşmasını imzalamayan 7 ülke bulunduğunu, bunların 3'ünün (Macaristan, İrlanda, Estonya) Avrupa Birliği üyesi olduğunu belirten Franco, "Bütün G20 ülkeleri bu konuda anlaşmaya vardı ve amacımız, tüm ülkeler arasında bir anlaşmaya varmak. Dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 90'ını temsil eden ülkeler arasında bir anlaşma, toplu çabaya katılma konusunda diğer ülkelere biraz baskı oluşturuyor. Her ülke uzlaşmayı kabul etmeli." diye konuştu.