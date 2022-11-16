Yellen kripto para konusunda uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CBS News'e verdiği röportajda, geçen hafta kripto para platformlarından biri olan FTX'in iflasını ve ardından kripto para piyasalarında yaşanan şok dalgalarını değerlendirdi. Yellen, yeterli denetim olmayan finansal ürünlere yatırım yapmanın son derece riskli olduğunu belirtti.

FTX’in yaklaşık bir hafta içinde çökmesinin ardından hem şirket hem de eski CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD'de ve diğer ülkelerde olası menkul kıymetler ihlalleri nedeniyle soruşturuluyor.

'REGÜLASYONLAR YETERSİZ'

Başkan Biden ile birlikte G20 zirvesine katıldığı Bali'de, CBS News muhabiri Nancy Cordes'un sorularını yanıtlayan Yellen, kripto para piyasasının daha fazla regülasyona tabi olması gerektiğinin altını çizdi. Yellen, "Bu, yatırımcıların ve tüketicilerin çok dikkatli olması gereken bir alan. Yatırımcı ve tüketicileri korumak için finans piyasalarımızın çoğunda güçlü koruyucu yasalar mevcut. Ancak kripto alanında regülasyonlar yetersiz" diye konuştu.

Biden yönetiminin kripto para birimlerindeki doldurulması gereken düzenleyici boşluklara dikkat çeken Yellen, FTX’in çöküşünden ‘uygun denetim ve düzenleme’ olmamasını sorumlu tuttu.

Yellen, Amerikalılara paralarını neye yatırmaları veya yatırmamaları gerektiği konusunda özel tavsiyelerde bulunamayacağını vurguladı, ancak kripto para birimlerini ‘son derece riskli varlıklar ve hatta bazı yönlerden tehlikeli’ olarak nitelendirdi.

Enflasyon hakkında da konuşan Yellen enflasyonun ABD’de önümüzdeki yıl düşmesini beklediğini belirtti. Küresel enflasyon konusunda belirsizliğin devam ettiğini de sözlerine ekledi.