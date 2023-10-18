Yemek yemenin de bir şans olduğunu kanıtlayan 16 fotoğraf
Yemek yemek, hayatın rutin bir parçası gibi gözükebilir. Ancak bu konuda bir türlü şansınız yaver gitmiyorsa, bu tıpkı bir Rus ruleti gibi sürprizli hatta sinir bozucu bir aktivite haline gelebilir.
"Kötü bir sabah."
"Lazanyamı baharatlarken tuz öğütücüm kırıldı."
"Bugün kapı önüne çıktım ve bunu buldum. Yemek sipariş etmedim. Görünüşe göre birisi dün gece ya da belki birkaç gün önce, öğle yemeğini ya da akşam yemeğini almamış. Dört gündür dışarı çıkmadım."
"Dün soğuk bir gazoz istediğimi şimdi hatırlıyorum."
"McDonalds'a gittikten sonra hamburgerimin tadını çıkarmak için oturdum ve bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim."
"Karanlıkta iki tanesini yedim ve sonra bunu gördüm."
"Yanlışlıkla paskalya yumurtamı güneşte bıraktım."
"Bütün yaz patates hasadı yapmak için bekledim ve bahçemde üretilenlerin hepsi bu."
"Yemek sipariş ettiğim yer bunu bana teslimat onayı fotoğrafı olarak gönderdi..."
"Hayal kırıklığı yaratan M&M dondurmalı sandviçim."
"Bu sabah ilk işime taze bir fincan kahveyle yürüyorum. Bu krema değil, bir karga dışkısı."
"Son donut..."
"Az önce bu oldu."
"Şu yumurtaları görüyor musunuz? Turtaların içinde olmaları gerekiyordu. İki adet sıcak yağlı çikolata çemberi yaptım."
"Bu sabah biber öğütücüm bozuldu."