Yemek yemenin de bir şans olduğunu kanıtlayan 16 fotoğraf

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"Bugün kapı önüne çıktım ve bunu buldum. Yemek sipariş etmedim. Görünüşe göre birisi dün gece ya da belki birkaç gün önce, öğle yemeğini ya da akşam yemeğini almamış. Dört gündür dışarı çıkmadım."