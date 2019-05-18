Fransız otomobil üreticisi Renault, kısa yolculuklar için tasarlanan elektrikli ve otonom test aracı EZ-POD'u gün yüzüne çıkardı. Hızlı ulaşım ve kurye hizmeti için tasarlandığı belirtilen EZ-POD konseptinin elektrikli scooter veya bisiklet gibi düşük hızda mobilite hizmeti sunduğu bildirildi.

EZ-POD'un, havaalanları, otoparklar ve alışveriş merkezleri gibi ortamlara yönelik geliştirildiği açıklanırken, konsept model için bu alanlarda test sürüşlerinin planlandığı ifade ediliyor.

Aracın, gelecekte yaya yollarında düşük hız sınırlarında kullanılmasına veya hareket kabiliyeti sınırlı insanları (alışverişten dönen yaşlılar, çocuklu veya yük taşıyan insanlar) taşımak amacıyla kullanılabileceği belirtilirken, bir teslimat uygulaması ile de insanlara alışverişleri sırasında eşlik edebileceği aktarılıyor.

GERİ BİLDİRİMLERLE GELİŞTİRİLECEK

Sürücüsüz otonom araçların yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini sağlamak amacıyla üretildiği belirtilen EZ-POD'un, kullanıcılar, operatörler ve şehirlerden alınacak geri bildirimlere göre geliştirilebileceği aktarılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Renault Grubu Robot Otomobil Program Yöneticisi Frédéric AUZAS, "Bugün kullanmakta olduğumuz otomobilleri, geleceğin otonom araçlarıyla adapte edersek, bu çığır açan modellerin ortaya yeni kullanım ve uygulamalar çıkaracağı kesindir" dedi.

PLATFORM TWIZY'DEN

Twizy platformunda üretilen ve EZ-GO konsept modelin hatlarını taşıyan EZ-POD'un, aynı zamanda EZ-PRO’nun modüler platform konseptinden izler taşıdığı görülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, aracın ön kısmında bir kamera ve çevrenin algılanmasını sağlayan bir dedektör yer alıyor. Bunlara ek olarak, ön ve arka kısımda kısa ve uzun menzilli radarlar bulunuyor. Tavan kısmında ise gerçek zamanlı konum tespiti ve internet bağlantısı için iki adet anten ve GPS konumlandırılmış durumda.