Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın Türkiye için çok etkili sonuçlar oluşturacağını düşündüğünü söyledi.

Ermut, "İnşallah piyasada olumlu etkilerini görmeye başlayacağız. Ayakları yere basan aynı zamanda Türkiye'nin gerçekleri iyi ele alınmış, iyi çalışılmış detaylı bir çalışma olduğu sayın bakanımız tarafından ortaya çok net konuldu. Önümüzdeki senenin ve daha sonraki senenin reel beklentileri ve aynı zamanda ülkemizin potansiyeli, yapabilecekleri göz önüne alınarak bir program inşallah ortaya konulmuş olacak. Bütün bu önemli alanlarda; enflasyonda, cari açıkta, işsizlik oranlarında,büyüme oranlarında optimum bir seviyeyi inşallah 2019'dan sonra 2020 ile birlikte görmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HEDEFLERE DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, program sonrasında bankacılık sektörüyle ilgili alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Akben, programın çok çalışılmış olduğunu belirterek, " Enflasyon hedeflemesi, mali disiplin ve bankacılık sektörü açısından da bakıldığında inşallah bu programın uygulanmasıyla önümüzdeki hedeflere daha sağlıklı bir şekilde gideceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Akben, bir gazetecinin "Yapılandırmayla ilgili hangi esaslar alınacak? " sorusuna, "Biliyorsunuz Yeniden Yapılandırma Tebliği'ni yayımlamıştık. Bankalarımızla da son şeklini verdiğimiz Çerçeve Anlaşması da tamamlandı.Bankalarımızın yüzde 90'ı tarafından imzalandı. Geri kalanı da tamamlanacak. Anlaşma şartlarında yapılandırma müracaatında bulunan şirketler, bankalarımıza müraacat ile bankalarımızla birlikte imzalayarak, yapılandırmadan istifade etmek isteyenler şartlar çerçevesinde istifade edecekler" dedi.

Mehmet Ali Akben, Kalkınma Bankası'nın yeniden hayata gireceğine ilişkin açıklama için, " Emlak Bankası'na dair biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yeniden faaliyete geçmesi hususunda kanun çıkmıştı. Bu çerçevede Emlak Bankası programda da belirtildiği gibi, emlak konusunda biraz daha etkin ve daha yetkin bir görev üstlenecek. Kalkınma Bankası zaten var olan bir bankamız. Türkiye'de kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında biraz daha alacağımız mesafe var. Oranın da yeniden yapılandırılmasıyla birlikte o alandaki boşluk da doldurulacak" dedi.

BDDK Başkanı Akben, "Emlak Bankası aynı zamanda Katılım Bankası mı olacak?" sorusuna da, "Onu modelleme tam yapıldıktan sonra oraya koyacağız" şeklinde yanıt verdi.

Son dönemlerde sürekli istişare halindeydik ama bu hafta içerisinde iş örgütleri olarak kendisiyle toplantılarımızı yaptık. Orada net bir şekilde beklentilerimizi ve taleplerimizi ifade etmiştik. Bugünkü açıklamadan gördüğümüz şu ki; ayakları yere basan, altı doldurulmuş, hayalci olmayan bir programla karşı karşıyayız. Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış. Bu yönüyle hoşumuza gidip gitmemesi değil, uygulanabilir olması bizim açımızdan önemliydi. Bakanlığın ortaya koyduğu tabloya biz de özel sektörle elimizden geldiği kadar destek vererek bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz DEİK Başkanı Nail Olpak

"MÜSİAD OLARAK İŞSİZLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan da, yeni ekonomik programın çok çalışılmış bir program olduğunu aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

Dengeleme, disiplin ve değişim odaklı bu öngörüleriyle birlikte çok iyi çalışıldığını söylemek istiyorum.Özellikle 2019 yılı için tüm dünyada beklenen daralmanın da aynı şekilde bu sürecin içine dahil edildiğini görmüş olduk. Özellikle 2020 ve 2021 sonrasındaki değişimin de çok iyi planlandığını gördük.

MÜSİAD olarak da, sanayici kesim olarak da tekrar işsizlikle ilgili çalışmaya devam edeceğiz. 2013'e kadarki süreci değerlendirdiğimizde zaten ülkemizde genel itibariyle büyüme rakamlarımız gayet iyiydi. Bu sürece tekrar döneceğimizi düşünüyorum.Ekonomik verilere baktığımız zaman biz dünyadaki daralmanın etkisini görüyoruz.

Kredi konusunda sıkıntılarımız olabilir, piyasalarda bazı sıkıntılar olabilir ama ülke bu süreci rahatlıkla atlatacak bir düzeyde" diye konuştu. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKOM) Başkanı Hasan Ali Cesur da, " Reel piyasayı da göz önünde bulundurarak çok güzel ve uygulanabilir bir program olarak görüyorum. Mali disipin açısından çok önem verilmiş yeni birimler de oluşturulmuş. Bu da kamu disiplini açısından da çok olumlu ve pozitif olarak görüyorum

EKONOMİNİN YENİ ANAYASASI YEP

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yeni Ekonomi Programı'nın, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak gerçekçi bir ufuk çizdiğini belirterek, "Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEP’i ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

YEP'in, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak gerçekçi bir ufuk çizdiğini kaydeden Avdagiç, "Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEP’i ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Avdagiç, programda yer alan ekonomide öngörülebilirliği artırıp, oynaklığı düşürebilecek, performansı ölçülebilir makro hedefleri ise yatırımcının yeni bağlayıcı çıpası olarak tanımladı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

Bu program, ekonomimizdeki hassasiyetleri dikkate alan gerçekçi bir yol haritası ortaya koydu. YEP'in piyasayla uyuşan ve piyasaya yön veren nitelikte olmasını, ayrıca iş dünyası için son derece önemli olan enflasyon ve cari açık vurgusunu da içermesini çok anlamlı buluyoruz. Şüphesiz katma değerli büyüme, sürdürülebilir büyümeyi getirecek. Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler de iş dünyamıza güven kazandıracak. Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan aksiyon planları, reel sektörümüzün yolunu aydınlatacak, yatırımlara istikamet gösterecek niteliktedir. Özellikle YEP ile elde edeceğimiz makro kazanımları, Türkiye'yi sanayide dönüştürecek bir sıçrama tahtası olarak kullanmalıyız. Tüm gayretimizi buna vermek zorundayız. İTO Başkanı Şekib Avdagiç

Türkiye'de herkesin ihracat katkılı, cari açık oluşturmayan, sürdürülebilir bir büyüme modeli ihtiyacı konusunda hemfikir olduğunu belirten Avdagiç, "İnanıyoruz ki Yeni Ekonomi Programı'ndaki bağlayıcı hedefler tutturuldukça, hem faiz hem enflasyonun aşağı gelmesi hızlanacak. Şimdi tasarruf ve yatırım vakti. Kamu maliyesinde 60 milyar liralık tasarrufun bize refah olarak döneceğinden şüphemiz yok. Ekonomik büyümemize hızlı olduğu kadar verimli ve sürdürülebilir kalitede bir motor lazım. Bu da makro hedefler başarıldıkça ortaya çıkacak bir şey. Türk şirketleri olarak yeni ve iyi teknolojileri daha hızlı benimseyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE ÜRETİM EKONOMİSİNE DÖNÜŞECEK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi programının Türkiye’nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, “Dengelenme, disiplin ve değişimi içeren 3D’li dönemle birlikte Türkiye üretim ekonomisine dönüşecek” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı değerlendirdi.

Baran, “yeni ekonomi programı" olarak adlandırılan 2019-2021 dönemini içeren programın Türkiye’nin döviz merkezli ekonomik kuşatma operasyonunu bertaraf etmenin yanı sıra, dengelenme, toparlanma ve sıçrama için yürütülecek çalışmaları içerdiğini kaydetti.

Enflasyon, işsizlik, cari açık gibi temel göstergelere ilişkin hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu belirten Baran, “Üretim odaklı bir büyümenin hedeflenmesi ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yönelinmesi Türkiye’nin insan kaynağı başta olmak üzere sahip olduğu tüm değerlerin doğru kullanımı ve bağımsızlığı açısından önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni ekonomi programında Kamu Maliyesi Dönüşüm Ofisi’nin kurulacağının yer aldığını hatırlatan Baran, kamu maliyesinin disiplin altına alınmasıyla 76 milyar TL’lik tasarruf sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Baran, “Ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bu dönemde ülke olarak yeni bir başarı hikayesine ihtiyacımız var. Üretimi odağına alan Türkiye hem büyüme ivmesini artıracak, hem dış ticaret hem de cari açığına kökten çözüm üretebilecektir. Bu ivmeye kamu maliyesinin yeniden yapılandırılmasıyla elde edilecek tasarruf eklenince Türkiye’nin yeni ekonomi programıyla önemli bir dönüşüm sürecini tamamlayabileceği gözüküyor. Ekonomimizin zorluklarını sağ salim aşacağımıza inanıyorum” dedi.

ÖNCELİK FİNANSAL İSTİKRARIN TESİSİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomide 3 yıllık yol haritası özelliğine sahip Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için sabır ve kararlılığı, öncelikli olarak ise finansal istikrarın yeniden tesis edilmesini öngördüğünü bildirdi.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası özelliğine sahip YEP'in, nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için sabır ve kararlılığı, öncelikli olarak ise finansal istikrarın yeniden tesis edilmesini öngördüğünü belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Programda, reel sektör için her zaman önemini vurguladığımız Kalkınma Bankası'nın da önemsenmesini anlamlı buluyoruz. Bu programın hızlı karar alma eşliğinde etkili bir şekilde uygulanarak başta sanayi sektörümüz olmak üzere tüm kesimler için belirsizliği gidererek üretim çarkımıza ivme kazandırmasını diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ