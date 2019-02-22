Ekonomiye 25 milyar liralık daha can suyu geliyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketler için 20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi paketi hazırlanmıştı. 2017 yılı cirosu 25 milyon liranın altında bulunan ihracatçı ve imalatçı KOBİ'leri kapsayan Değer Kredisi'nin yenisinin büyük şirketleri de içine alacağı ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre büyüklerin de yararlanacağı yeni kredi miktarı da toplam 25 milyar lira düzeyinde olacak. 125 milyon liraya kadar cirosu olan şirketlerin her birine 1,5 milyon lira işletme kredisi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz ve 36 ay vadeli olacak. Önceki Değer Kredisi'nde şirketler için 25 milyon liralık ciro sınırı vardı. Bu şirketlere 1 milyon liralık kredi limiti belirleniyordu. Yeni kredi de yüzde 80 KGF kefaleti olacak. Piyasada KGF kredilerinin dönüşünde sıkıntı yaşanmaması için yeni kaynak paketi oluşturulduğu elde edilen yeni kaynağın KGF dönüşleri için kullanılabileceği ifade ediliyor.

14 BANKA KATILMIŞTI

Değer kredisine 14 banka katılmıştı. Bu kredi için de aynı bankaların yer alacağı tahmin ediliyor. Yeni nefes kredisi önceki nefes kredisine benzemekle birlikte bu kez Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) uygun olarak sadece imalatçı ve ihracatçı şirketlere ucuz kredi olanaklarının sağlamıştı. 2018 yılında sağlanan kefalet ile birlikte KGF bugüne dek toplam 22 bin 506 ihracatçıya yaklaşık 47,7 milyar lira kredi kullandırdı. KGF kefaleti ile finansmana erişim sağlayan işletmelerimizden yaklaşık 17 bini KOBİ, kalan 5 bini ise KOBİ dışı büyük işletmelerdir.

KGF kefaleti ile kullandırılan ihracat kredilerinde 1350 işletme, kredisini Eximbank aracılığı ile kullanarak 5,9 milyar TL’lik finansmana erişim sağlandı. Ayrıca Kredi Garanti Fonu hem Eximbank kredilerine hem de bankaların ihracat kredilerine kefalet vermeye devam ediyor.

TAZMİN SORUNU

Diğer yandan 2016 yılında başlayan ve peyderpey çeşitli zamanlarda yenilenen Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinde KGF'nin üstlendiği yüzde 7'lik ödenmeyen kredi tazminlerinde sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. KGF kredilerinin ödeme zamanı geldiğinde bankalara kredi alıp ödeme vadesi gelen şirketlere "önce yeniden yapılandırma" önerilmesi şartı getirilmişti. Bu şarta rağmen ödenemeyen kredilerin KGF tarafından tazmin edilmesi gereken kısmının ödenmediği iddia ediliyor. Şimdi kulislerde KGF'nin bu tazminatları ileriki dönemlerde ödemesini sağlayacak düzenleme yapıldığı konuşuluyor.

DEĞER SİGORTASI ŞARTLARI

2017 cirosu 25 Milyon TL’nin altı KOBİ’lere;