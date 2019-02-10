Yeni Malatyaspor otobüsüne taşlı saldırı!

Evkur Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken mücadele sonrası istenmeyen bir olay yaşandı.

Maçın ardından Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, havalimanına gitmek için stattan ayrıldığı sırada, taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam etti. Konya Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, özel uçakla Malatya'ya hareket etti.

Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan Konyaspor taraftarı iki kişi de, 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.