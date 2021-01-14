Yeni Malatyaspor’da Cueva dönüyor

İHA

Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet elde edemeyen sarı-siyahlılarda devre arası transfer çalışmaları sürerken, yönetimin büyük beklentilerle transfer ettiği ancak kadro dışı kaldığı için takımın fayda alamadığı Cueva, kadroya yeniden dönmek için gün sayıyor. Hamza Hamzaoğlu ile Cueva’nın affedilmesi konusunda bir toplantı yapan yönetimin, tecrübeli hocadan da olumlu görüş aldığı ifade ediliyor. Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla 8 müsabaka forma giydi.