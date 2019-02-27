Derlenen bilgilere göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere yeniden imkan tanınmıştı.
Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek. Uygulanacak geç ödeme zammı, ihlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak.
Bu imkandan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuruda bulunulmuş olması gerekmiyor. Ancak söz konusu kişiler, daha önce elde etmiş olduğu katsayı indirimlerden yararlanamayacak.
Öte yandan peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara da ödeme imkanı sağlanırken, ödeme yapılmaması halinde bu kişiler yapılandırma hakkını kaybedecek.
Getirilen bu imkan, yeniden yapılandırmaya ilişkin kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermiyor.
ZATILAN TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMESİ GEREKİYOR
Bu arada yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019'da ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri de 28 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Ancak 2019 yılı şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu olmayacak.
Uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Uzatılan taksitlerin yarın da ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı iptal edilecek.
Yapılandırma imkanından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, yarın gün sonuna kadar söz konusu ödemelerin yapılması gerekiyor.
ÖDEMELERİN SON GÜNE BIRAKILMAMASI ÖNEM TAŞIYOR
Vergi dairelerinde yoğunlukla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin son güne bırakılmaması önem taşıyor.
Ödemeler, mobil cihazlarda da kullanılabilen İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından, Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" internet sitesinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden yapılabilecek.
Anlaşmalı bankaların şubelerinden, bu bankaların banka kartı/kredi kartıyla, havale yöntemiyle ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeme yapmak mümkün olacak. PTT iş yerleri yanında vergi dairelerinden de ödeme gerçekleştirilebilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvururken, yaklaşık 70 milyar lira yapılandırılmıştı. Ancak 2 milyon 459 bin 214 kişi zamanında ödeme yapmayarak yapılandırma şartlarını bozmuştu.
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