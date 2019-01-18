Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bizden Haberler Dergisi'nde yer alan Koç Topluluğu'nun 32. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ağustos ayında finansal piyasalarda yaşanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan nakit sıkışıklığının şirketler kesimi bilançosunda önemli bir tahribat yarattığını belirterek “İş dünyasını zor bir yıl bekliyor” dedi.

YENİDEN YAPILANDIRMADAN ASLA

-Evet bu yıl zor bir yıl olacak hatta şirketler için en zor yıl olacak. Çünkü şirketler kesimi yeniden yapılandırılacak. Konsolide olacaklar, sermayelerini güçlendirecekler, borç ödeyecekler, ödeme yapamayanlar satış veya birleşme yoluna gidecek. Hatta ticari hayattan çekilecek olacak.

Bu kadar zorsa neden yeniden yapılandırmaya gidilecek denilebilir.

-Gidilecek başka yol yok da ondan. Şirketler kesimi, içinde bulundukları zorlu durumdan ancak küçülerek, mali bünyelerini sağlamlaştırarak ve borç ödeyerek çıkabilirler.

-Bankaların 2001 krizinde yaptığını bir anlamda şirketler kesimi de 18 yıl sonra yapmak durumunda kalıyor. İnşallah da seçim sonrasında ekonomide ilk ele alınacak konu bu olur.

KONJONKTÜR DEĞİŞİYOR

-Çünkü yeniden yapılandırma olmadan ekonomide yola devam edemeyeceğiz. Tıkandık, borçlanarak büyümenin sonuna geldik. Artık, kazanmadan harcamayı ve ürettiğimizin üzerinde tüketmeyi sürdüremez durumdayız. Küresel koşullar ve konjonktür bu anlamda bize 10 altın yıl sunduktan sonra artık değişiyor.

-Şirketler kesimini yeniden yapılandırmayı başarırsak önümüzdeki 15-20 yılı daha kazanabiliriz. Tıpkı bankaların 2001’de yapılandırılması ardından ekonomiye ciddi bir sorun yaratmamasında, hatta geçmiş yıllarda büyümenin finansmanını üstlenmesinde olduğu gibi.

-Bu açıdan bakınca dileyelim en zor yıl bu yıl olsun. Olsun ve bitsin ki, önümüzü görelim ve gelecek yılları kazanalım.

- Aksi taktirde giderek büyüyen borç kamburu ile şirketler kesimi ekonominin en büyük yükü ve sorunu haline gelecek. Bu da yeniden yapılandırmanın faturasını daha büyütmekten başka bir işe yaramayacak.

4.5 YILLIK FIRSAT DÖNEMİ

-Üstelik seçim sonrası dönem, 4.5 yıllık seçimsiz bir icraat döneminin başlangıcı. Siyasetçiye, yeniden yapılandırmanın ve yapılacak reformların sonuçlarının rahatlıkla alınabileceği bir zaman aralığı sunuyor. Bu da siyasetçiyi cesaretlendirebilir.

-Zaten siyasetçilerin en kararlı ve icraat açısından en avantajlı oldukları zamanlar, seçimlerin henüz geride bırakıldığı dönemler oluyor. Dolayısıyla yılın ikinci çeyreği ve ikinci yarısı tam bir fırsat sunuyor.