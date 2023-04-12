Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı rekor kırdı

Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı geçen yıl yüzde 12 ile rekor seviyeye ulaştı. Rüzgar ve güneşten elektrik üretimindeki büyümenin hızlanarak devam etmesiyle bu yıl fosil yakıtlardan üretimde ve emisyonlarda düşüş döneminin başlayacağı öngörülüyor

Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı rekor kırdı
AA

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in bu yıl dördüncüsü yayımlanan ve küresel elektrik talebinin yüzde 93'ünü temsil eden 78 ülkenin verilerini içeren Küresel Elektrik İncelemesi raporuna göre, küresel elektrik talebi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı.

Rüzgar ve güneş enerjisi, küresel elektrik talebindeki büyümenin yüzde 80'ini karşıladı.

Geçen yıl rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı yüzde 12 ile rekor seviyeye ulaştı. Bu oran 2021'de yüzde 10 seviyesindeydi.

Güneş enerjisinin dünya elektrik üretimindeki payı 2022'de yüzde 3,7'den yüzde 4,5'e yükseldi. Güneş enerjisinden elektrik üretimi bu dönemde yüzde 24 arttı ve Güney Afrika'nın tamamına yetecek seviyeye ulaştı. Güneş, üst üste 18. kez en hızlı büyüyen elektrik kaynağı oldu.

Güneşten elektrik üretimindeki büyümenin itici gücü, Çin'in elektrik üretim kapasitesindeki artış oldu. Çin, güneşten elektrik üretimindeki büyümenin yüzde 37'sini, ABD yüzde 17'sini sağladı.

Rüzgar enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı ise yüzde 7.6'ya yükseldi. Bu oran 2021'de yüzde 6.6 olmuştu. Rüzgardan elektrik üretimi geçen yıl 2021'e göre yüzde 17 artarak neredeyse tüm Birleşik Krallık'a yetecek seviyeye ulaştı.

Geçen yıl 60'ın üzerinde ülkenin elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payı yüzde 10'un üzerine çıktı.

Rüzgar, güneş, nükleer, hidroelektrik ve biyoenerji dahil olmak üzere tüm temiz enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimindeki payı ise yine rekor kırarak 2022'de yaklaşık yüzde 39 oldu.

Hidroelektrik küresel elektrik üretiminin yüzde 15'ini, nükleer yüzde 9.2'sini ve biyoenerji yüzde 2.4'ünü karşıladı. Nükleer, geçen yıl elektrik üretiminde 2021'e göre yüzde 4.7 ile en büyük düşüşün görüldüğü kaynak oldu.

KÖMÜR EN BÜYÜK ELEKTRİK ÜRETİM KAYNAĞI

Temiz enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki rekor büyümeye rağmen 2022'de fosil yakıtların dünya elektrik üretimindeki payı yüzde 61 olarak hesaplandı.

Kömürün elektrik üretimindeki payı geçen yıl 2021'e göre yüzde 1.1 artışla yüzde 36 olurken, gazın payı yüzde 0.2 düşüşle yüzde 22'ye indi. Kömür, geçen yıl da dünyada en büyük elektrik kaynağı olmaya devam etti.

Bu durum, elektrik sektörü kaynaklı emisyonların yüzde 1.3 artarak en yüksek seviyeye ulaşmasına yol açtı. Geçen yıl rüzgar ve güneşten sağlanan üretimin fosil yakıtlarla karşılanması durumunda elektrik sektörü kaynaklı emisyonların yüzde 20 daha yüksek olacağı hesaplandı.

TÜRKİYE KÜRESEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Çin, geçen yıl güneş ve rüzgarda en büyük üretimi yapan ülke olarak öne çıktı. Çin'in elektrik üretiminde güneşin payı yüzde 4.7 iken, rüzgarın payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşti.

Şili, yüzde 17 ile elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı en yüksek ülke olurken, bunu yüzde 15 ile Hollanda izledi.

Elektrik üretiminde rüzgarın payı en yüksek ülke ise yüzde 55 ile Danimarka oldu.

Avrupa Birliği'nin elektrik üretiminde güneş ve rüzgar enerjisinin payı geçen yıl yüzde 22'ye ulaşırken, Türkiye'de bu oran yüzde 15.5 ile küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

2022 ELEKTRİK EMİSYONLARININ ZİRVE YAPTIĞI SON YIL OLABİLİR

Raporda, geçen yıl rüzgar ve güneşten elektrik üretimindeki artışın hızlanarak devam edeceği beklentisiyle 2022'nin elektrik kaynaklı emisyonların "zirve" yaptığı ve fosil kaynaklardan üretimin arttığı son yıl olabileceği öngörülüyor.

Fosil yakıtlardan elektrik üretiminde bu yıl beklenen yüzde 0.3 düşüşün gelecek yıllarda artacağı ve temiz enerjiden elektrik üretiminin bu yıl elektrik talebindeki büyümenin tamamını karşılayacağı hesaplanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) modellemesine göre, küresel elektrik sektörünün 2040 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşan ilk sektör olması, 2050'de tüm sektörlerde net sıfır emisyona ulaşılması için kritik önem arz ediyor. Bu da 2022'de küresel elektrik üretiminde yüzde 12 payı olan rüzgar ve güneşin 2030'da küresel elektriğin yüzde 41'ini üretmesi anlamına geliyor.

Ember verilerine göre elektrik, küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 40'ından sorumlu. Kömür bu emisyonların yüzde 75'ini, gaz ise yüzde 25'ini oluşturuyor.

'TEMİZ ENERJİ ÇAĞINA GİRİYORUZ'

Ember Elektrik Analisti ve raporun yazarı Małgorzata Wiatros-Motyka, iklim için belirleyici olan 10 yıllık dönemin fosil çağının sonunun başlangıcı olduğunu belirterek, "Temiz enerji çağına giriyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinin hızlı bir yükselişle zirveye ulaşması için ortam hazır. Temiz elektrik, ulaşımdan sanayiye küresel ekonomiyi yeniden şekillendirecek. Fosil emisyonlarının azaldığı yeni bir dönem, kömürden üretimin aşamalı olarak azaltılacağı ve gazdan üretimdeki büyümenin sona ereceği anlamına geliyor. Değişim hızla yaklaşıyor. Ancak her şey hükümetlerin, işletmelerin ve vatandaşların 2040'a kadar dünyayı temiz enerji yoluna sokmak için şimdi atacakları adımlara bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Güneş Birliği Direktörü Ajay Mathur ise küresel güneş enerjisi kapasitesinin son 10 yıldaki artışla 942 gigavata, rüzgar kapasitesinin ise 853 gigavata ulaştığını ifade etti.

Çin, ABD, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerin küresel güneş enerjisi kapasitesine en büyük katkıyı yaptığını belirten Mathur, şunları kaydetti:

"Son on yılda, güneş ve rüzgar enerjisi maliyetleri sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 34 düştü ancak kömür yakıtlı enerji maliyetleri aynı kalırken, nükleer yakıtlı enerji maliyetleri yüzde 61 arttı. Küresel yenilenebilir enerji payı artarken, 2030 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için yenilenebilir enerji üretiminin toplam üretimin en az yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması gerekiyor. İlerlemenin yolu yenilenebilir enerjiyi hızlandırmaktan ve yenilenebilir enerji teknolojisini küresel bir kamu malı haline getirmekten geçiyor."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motorine zam geldi: İşte son fiyatlar
ENERJİ Motorine zam geldi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
ENERJİ ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
Aytemiz PSCJ Tatneft'e satılıyor
ENERJİ Aytemiz, PSCJ Tatneft'e satılıyor
Benzine zam geldi: İşte son fiyatlar
ENERJİ Benzine zam geldi
Yellen'den OPEC+ değerlendirmesi
ENERJİ Yellen'den OPEC+ değerlendirmesi
OPEC+ ülkeleri üretim kesintisi açıkladı, petrol fiyatları yükseldi
ENERJİ OPEC kesinti kararını açıkladı, petrol fiyatları ...
Son dakika haberi: BOTAŞ'tan elektrik üretimi amaçlı gazda indirim açıklaması
ENERJİ Elektrik üretimi amaçlı gazda indirim
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltme konusunda anlaşmaya vardı
ENERJİ AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
ENERJİ ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
Hidroelektrik santrallerde su altı ölçüm robotu kullanacak
ENERJİ Santrallerde su altı ölçüm robotu kullanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.