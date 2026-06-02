Kepez'de "yaşlılık" temalı kısa film ve belgesel yarışması düzenleyecek

Kepez Belediyesi tarafından, yaşlılık olgusuna dikkati çekmek, yaşlıların yaşam deneyimlerini görünür kılmak ve kuşaklar arası bağları güçlendirmek amacıyla "yaşlılık" temalı kısa film ve belgesel yarışması düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışma, yaş almanın bireysel ve toplumsal boyutlarını, anıları, hayat tecrübelerini ve kuşaklar arası ilişkileri sinema aracılığıyla anlatmayı hedefliyor.



Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Kısa Film olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, Türkiye genelinde ikamet eden 15 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek. On sekiz yaş altındaki katılımcılar ise aile onayıyla başvuru yapabilecek.



Başvuruların 30 Haziran'da başlayacağı yarışmada son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirlendi. Yarışmanın ödül töreni ise 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.



Katılımcılar başvurularını "www.kepezkultur.com" internet adresi üzerinden yapabilecek.



Yarışmayla toplumda yaşlılık algısına dikkati çekmeyi, büyüklerin yaşam deneyimlerini görünür kılmayı ve kuşaklar arası anlayışı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtildi.



Yarışma kapsamında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Buna göre birinciye 4K özellikli kamera, ikinciye 4K özellikli fotoğraf makinesi, üçüncüye ise 11 inç ekran boyutunda tablet hediye edilecek.



Jüri Özel Ödülü ise ana ödül kategorilerinde dereceye giremese de özgün yaklaşımı, anlatım gücü, yaratıcılığı, sanatsal değeri veya temaya getirdiği farklı bakış açısıyla öne çıkan eser sahiplerine verilecek.

