Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez'de "yaşlılık" temalı kısa film ve belgesel yarışması düzenleyecek

        Kepez'de "yaşlılık" temalı kısa film ve belgesel yarışması düzenleyecek

        Kepez Belediyesi tarafından, yaşlılık olgusuna dikkati çekmek, yaşlıların yaşam deneyimlerini görünür kılmak ve kuşaklar arası bağları güçlendirmek amacıyla "yaşlılık" temalı kısa film ve belgesel yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez'de "yaşlılık" temalı kısa film ve belgesel yarışması düzenleyecek

        Kepez Belediyesi tarafından, yaşlılık olgusuna dikkati çekmek, yaşlıların yaşam deneyimlerini görünür kılmak ve kuşaklar arası bağları güçlendirmek amacıyla "yaşlılık" temalı kısa film ve belgesel yarışması düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışma, yaş almanın bireysel ve toplumsal boyutlarını, anıları, hayat tecrübelerini ve kuşaklar arası ilişkileri sinema aracılığıyla anlatmayı hedefliyor.

        Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Kısa Film olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, Türkiye genelinde ikamet eden 15 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek. On sekiz yaş altındaki katılımcılar ise aile onayıyla başvuru yapabilecek.

        Başvuruların 30 Haziran'da başlayacağı yarışmada son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirlendi. Yarışmanın ödül töreni ise 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Katılımcılar başvurularını "www.kepezkultur.com" internet adresi üzerinden yapabilecek.

        Yarışmayla toplumda yaşlılık algısına dikkati çekmeyi, büyüklerin yaşam deneyimlerini görünür kılmayı ve kuşaklar arası anlayışı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtildi.

        Yarışma kapsamında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Buna göre birinciye 4K özellikli kamera, ikinciye 4K özellikli fotoğraf makinesi, üçüncüye ise 11 inç ekran boyutunda tablet hediye edilecek.

        Jüri Özel Ödülü ise ana ödül kategorilerinde dereceye giremese de özgün yaklaşımı, anlatım gücü, yaratıcılığı, sanatsal değeri veya temaya getirdiği farklı bakış açısıyla öne çıkan eser sahiplerine verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Benzer Haberler

        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinin 2 sanığına müebbet hapis cezası i...
        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinin 2 sanığına müebbet hapis cezası i...
        Aksu Belediye Başkanı Yıldırım'dan Cemal Enginyurt'a tepki
        Aksu Belediye Başkanı Yıldırım'dan Cemal Enginyurt'a tepki
        "12'den sonra Antalya'da devlet biziz' diye paylaşım yaptı, gece operasyonu...
        "12'den sonra Antalya'da devlet biziz' diye paylaşım yaptı, gece operasyonu...
        Antalya'da seçim öncesi 1 milyon euro iddiası dosyası Ankara'ya taşındı CHP...
        Antalya'da seçim öncesi 1 milyon euro iddiası dosyası Ankara'ya taşındı CHP...
        Antalya turizmde de bayramı yaşadı: Yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı "Sav...
        Antalya turizmde de bayramı yaşadı: Yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı "Sav...
        Alanya'ya 79 mavi bayrak ve çevre eğitiminde bir ödül daha aldı
        Alanya'ya 79 mavi bayrak ve çevre eğitiminde bir ödül daha aldı