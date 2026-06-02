Elazığ'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.



Ahmet Yılmaz Sentetik Spor Sahası'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler, ip atlama, mendil kapmaca, kaleli yakantop ve ip çekme gibi geleneksel oyunlar oynadı.



Kentteki 80 okuldan 100 öğretmen ve 1500 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.



Etkinliğe katılan Vali Numan Hatipoğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Okulun yalnızca eğitim verilen ve bilgi edinilen bir yer olmadığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Okul aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir köprü görevi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızın yeniden gündeme alınması ve çocuklarımıza aktarılması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın sanal dünyadan, ekran bağımlılığından ve benzeri bağımlılıklardan uzak, en güzel şekilde yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen faaliyet ve benzerlerinin her okulda uygulanıyor olması büyük önem taşıyor."



İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin de çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Projesi"nin yalnızca bir oyun etkinliği olmadığını belirten Şahin, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışıltı ve içten kahkahaları bizlere umut veren en kıymetli hazinedir. Çünkü biliyoruz ki mutlu çocuklar, güçlü bir toplumun ve aydınlık bir geleceğin en sağlam teminatıdır. Bu proje, kültürümüzün, değerlerimizin ve köklü geçmişimizin çocuklarımıza aktarılmasında önemli bir köprü görevi görüyor. Çocuklarımız geleneksel çocuk oyunlarını öğrenirken paylaşmayı, dayanışmayı, sabretmeyi, kurallara uymayı ve birlikte başarmanın mutluluğunu da deneyimliyor."



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde bütüncül gelişmiş bireyler yetiştirme anlayışının yer aldığını vurgulayan Şahin, "Oyun sadece eğlence değil, aynı zamanda öğrenme, keşfetme, sosyalleşme ve kendini ifade etme aracıdır. Birlikte oynayan, gülen ve öğrenen çocuklar, yarının Türkiye'sini inşa edecek bireyler olacaktır." ifadelerini kullandı.

