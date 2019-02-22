Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED),“Asansörde Türkiye Markası” başlıklı bir çalışma yaptı. Sektörde faaliyet gösteren tüm dernekleri bilgilendirerek görüşlerini isteyen ASFED, bünyesinde oluşturduğu bir çalışma grubu ile 4 ay süren bir araştırma yaptı. Buna göre yerli markalar, küresel markalar karşısında 10 yıl içinde yavaş yavaş yok olacak. Rapora göre yerli markalar birleşip küresel bir Türkiye markası oluşturmadığı sürece, Cumhuriyet ile yaşıt Türk asansör sektörü yerini küresel yabancı markaların eline teslim edecek.

RAKİP TANIMIYORLAR



Dünyada büyük bir pazar payına sahip olan asansör ve yürüyen merdiven sektöründen en büyük payı dünya devi 5 büyük küresel marka alıyor. Bu beş büyük küresel markanın dünya pazarındaki toplam payı yüzde 70 olarak kabul ediliyor. Türkiye’de asansör pazarında da etkili olan küresel markaların en önemli özelliği, birçoğunun 100 yıl gibi bir geçmişe sahip olmaları ile birlikte kurdukları etkili dağıtım ağı. Bu da sektöre yeni rakiplerin girmesini engellerken, rakip olma potansiyeli olan birçok yerli firmayı da satın alarak büyümeye devam etmeleri. Yerli imalat ve montaj firmalarının birçoğu üretimden, montaj, bakım ve revizyon alanına kadar her alanda küresel markaların baskısı altında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Gelecek 10 yıl içerinde bu sürecin hızlanacağı ve yavaş yavaş yerli asansör markalarının yerini tamamen küresel markalara bırakacağı da sunulan görüşler arasında.

“BU SEKTÖRE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

ASFED Yönetim Kurulu Başkan Yusuf Atik, konunun milli bir mesele olduğunu belirterek, “Asansörde çıkartacağımız yerli bir küresel marka Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Nasıl ki yerli otomobil, yerli cep telefon, yerli savunma sanayine sahip çıkıyorsak yerli bir asansör ve yürüyen merdiven sanayiine de aynı oranda sahip çıkmalıyız” dedi.

Atik, yerli küresel bir asansör markası için Türk asansör sektörünün her türlü alt yapıya sahip olduğunu belirterek, “Türk asansör ve yürüyen merdiven sektörü, tüm parçalarını üretebilen bir alt yapıya sahiptir. Türkiye, dört bir yanında kurulu pek çok yerli asansör fabrikası ve yetişmiş pek çok donanımlı mühendise sahiptir. Tek eksiğimiz bir araya gelerek bir ortaklık kültürü kurmak. Güçlerimizi birleştirebilirsek dünya pazarında yerli ve küresel bir asansör markası ile yok olmak yerine, varlığımızı arttırabiliriz” diye konuştu.