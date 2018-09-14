Yerli motor
Otomobil
Haberler > Ekonomi > Otomobil > Yerli motor için üç koldan çözüm arayışı

Kamyon motoru için çalışmaya başladı

BMC Power, Türkiye'de askeri ve sivil alanda ihtiyaç duyulan kara araçlarında kullanılacak motorlar için 3 koldan çalışma yürütüyor.BMC Power yetkilileri, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018'de kamyonlar için geliştirdiği motoru sergileyip yürüttüğü çalışmaları anlattı

14.09.2018 - 13:24 | Güncelleme: AA

Yaklaşık 1,5 yıllık kısa bir geçmişe sahip olan şirket, motor ve güç aktarma organlarının tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonlarının yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kapsamda askeri ve sivil ihtiyaçlara cevap verebilmek için yoğun bir çalışma içinde bulunuyor.

Motor çalışmalarından ilkini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme kapsamında yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması oluşturuyor.

Proje takvimi Ocak 2018'de başlayan projede, 68 ay sonunda bin beygir kapasiteli bir güç paketinin prototipinin ortaya konulması hedefleniyor. Zırhlı araçlar için geliştirilen motorun konsept tasarım aşamasının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Konsept tasarım aşamasında, motora yönelik stratejik kararlar verilecek, hangi teknolojilerin kullanılacağı kararlaştırılacak, imalatçılar ve alt yüklenicilerle sözleşmeler imzalanacak. Bunu detay tasarım aşaması izleyecek.

BMC Power, 6 aylık aranın ardından Temmuz 2018'de Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne başladı. Tank için bin 500 beygirlik bir motor geliştirilecek. Projede, motora yönelik isterleri belirleme çalışmaları yürütülüyor.

BMC Power, zırhlı araçlara yönelik yürüttüğü projede bir İngiliz firmayla transmisyon konusunda teknik destek almak için iş birliğine gitti. Tank güç grubu projesinde ise henüz böyle bir gelişme yaşanmadı.

ASKERİ MOTORLARDA SERİ ÜRETİM İDDİASI

Şirket askeri amaçlı bu 2 projeyi aynı anda tamamlamayı planlıyor. Çalışmaların mümkün olduğunca eş zamanlı götürülmesiyle zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

BMC Power askeri amaçlı projeler sonunda prototip motorlar geliştirecek. Seri üretim konusunda da iddialı olan şirket, bu konuda ihtiyaç duyulan yatırımı yapabilecek güçte olduğunu vurguluyor. SSB, seri üretimleri yapacak şirketin belirlenmesi için ayrı bir değerlendirme yapacak.

KAMYON MOTORU ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Şirketin üçüncü motor çalışması ise ticari alanda kamyonlara yönelik. Mevcutta 450 beygir güce sahip olan motorun, 600 beygire kadar güç üretmesi amaçlanıyor. Prototipi ortaya çıkan ve ilk ateşlemesi sorunsuz gerçekleştirilen motor için geliştirme çalışmaları yürütülecek. TÜBİTAK bünyesinde uzun süreli çalıştırılacak motorun performansına yönelik çalışmalar yapılacak.

BMC Power, askeri ve ticari amaçlı çalışmalarla tüm araç üreticilerine motor ve transmisyon tasarlayıp üretmeyi amaçlıyor.

Bu çalışmalar sonunda 5-10 yıllık bir periyotta ürünlerini ulusal ve uluslararası pazara sunmayı hedefleyen BMC Power, aynı zamanda tüm dünyadan mühendislerin çalışmak isteyeceği bir yapı oluşturmayı öngörüyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.