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Merakla beklenen yerli otomobil, dün Bilişim Vadisi'nde düzenlenen bir etkinlik ile üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan otomobilin 2022 yılında piyasa çıkacağı açıklandı. Modelin satışa sunulmasına daha 2 yıl olmasına rağmen, kamuoyunda modelin fiyatı hakkında şimdiden yoğun bir merak oluştu.

Bu sorunun cevabını CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir" dedi.

Dün gerçekleşen tanıtım etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ön sipariş konusu da değinen Karakaş, "Türkiye'de 6 ay sonra, 8 ay sonra 1 yıl sonra için siparişlerde önemli değişimler yaşanıyor. Dolayısıyla bugün için böyle bir planımız yok. Fabrika ortaya çıktıktan ve modeller üretilmeye başladıktan sonra bunu yapabiliriz. Tüketici talebi hiç bir yere gitmiyor" ifadesini kullandı.

'SEDAN MODEL SUV'DAN 18 AY SONRA'

TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin marka ismi hakkında da açıklamalar da bulunan Karakaş, "Önümüzdeki yılın ortasında marka adı belli olacak. Burada önemli olan, marka isminin otomobilin bütün DNA'sını yansıtmasıdır" dedi.

Gürcan Karakaş, 2022'de piyasaya çıkması hedeflenen SUV modelde 18 sonra ise sedan modeli piyasaya çıkaracaklarını da sözlerine ekledi. Karakaş, diğer 3 modelin de kademeli olarak satışa sunulacağını kaydetti.

'KADIN ÇALIŞANLARIN KATKISI BÜYÜK'

2022 sonuna doğru aracımızı çıkardıktan 18 ay sonra sedanımızı çıkarmak istiyoruz. Önce SUV pazara sunulacak. Diğer modeller kademeli olarak piyasa çıkarılacak.

Karakaş, otomobilin geliştirilmesinde kadın mühendislerin payının yüksek olduğunu söyledi. Karakaş, "Yüzde 25 şu an Aramızdaki kadın çalışan sayısı tüm çalışanlarımızın dörtte biri. Hedefimiz bu oranı yüzde 33'e çıkarmak. Kadın tasarımcılar ve mühendisler yerli otomobilin geliştirilmesinde her konuda büyük katkıda bulundular" diye konuştu.

BEŞ 'BABAYİĞİT' AÇIKLAMASI

Dün gerçekleşen tanıtım etkinliğinde TOGG'u kuran 'beş babayiğit'in arasında Kök Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın olmaması dikkat çekmişti.

Bu konuya açıklık getiren TOGG CEO'su Karakaş, "İnan Kıraç dün rahatsızdı, o yüzden tanıtım etkinliğine katılamadı. TOGG'un ortaklık yapısı açıklandığı gibi devam ediyor. Ortaklarımı ile ekosistem yapısı kurduk. Yola kuruluşumuzdan beri aynı yapıda devam ediyoruz" dedi

'TANITIMI TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİNDE YAPABİLİRİZ'

TOGG CEO'su Karakaş, yerli otomobilin dünya pazarlarına nasıl tanıtılacağı hakkında da bilgiler paylaştı. TOGG'u otomobil şirketi olarak konumlandırmadıklarını kaydeden TOGG CEO'su, "Tanıtımı Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) ya da Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) gibi teknoloji fuarlarında yapabiliriz. Bu artık otomobil değil, yürüyen bir bilgisayar. Otomobil fuarlarında tanıtım düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

İhracat hakkında da konuşan Karakaş, "Piyasaya çıktıktan 2 yıl sonra ihracat pazarlarına çıkmayı hedefliyoruz. Üründen sonra, organizasyonu tam olarak oturtmamız lazım" dedi. İlk etapta ihracat hedefini üretimin yüzde 10'u kadar hedeflediklerini bildiren Karakaş, temkinli davranacaklarını ve bu oranın önümüzdeki dönemde artabileceğinin sinyalin verdi.

Karakaş, Türkiye otomotiv pazarının önümüzdeki yıllarda yeniden 1 milyon adetlere çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

'YERLİLİK ORANI EN YÜKSEK OTOMOBİL OLACAK'

Otomobilin yerlilik oranı ile ilgili de bilgiler paylaşan Karakaş, "İlk modelde yerlilik oranı yüzde 51, sonraki modellerde yüzde 68.8 olacak. İmalata başladıktan 3'üncü yılın sonunda, Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek model olacak" dedi.

Karakaş, otomobilin bataryası hakkında da bilgiler paylaştı. TOGG CEO'su, "'Pilin hücrelerini üreten 5-6 şirket var. Hücreyi onlardan alacağız. Sonrasında, buradaki mühendislerimiz ile batarya paketini yapacağız. Pil teknolojileri sürekli değişiyor. Bu değişimlere uyum sağlayabilen şirketler ile işbirliği yapacağız" dedi.

Gelecek hedefleri ile ilgili de konuşan TOGG CEO'su, "Türkiye'nin ilk 'unicorn'u (milyar dolarlık girişim) olmak istiyoruz. Halka arz gibi çeşitli adımlarda masada" dedi.

Fabrikanın temelinin de Mayıs atında atılacağının bilgisini veren Karakaş, "İnşaat daha kolay, fakat makineleri oturtmak için 18 ay lazım" diye konuştu.