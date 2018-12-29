Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamada "F-35 motorları için ABD dışındaki tek motor bakım onarım merkezi Türkiye'de olacak. Eskişehir'de kurulmaya devam ediyor" dedi.

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Programı, bilinen adıyla HÜRKUŞ teslimatlarının Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılmaya başlandığını belirten Demir, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilen HÜRKUŞ-C serisine de öz savunma sistemlerinin monte edildiğini belirtti.

Demir, sosyal medya hesabından HÜRKUŞ-C'nin görüntülerini de ilk kez yayınladı

Silahlandırılan Hürkuş-C uçağı için 3 farklı varyant üzerine geliştirme süreçleri devam ediyor. Buna göre, maliyet etkin ve takvim olarak teslimatı hızlı olabilecek varyantlara da kullanıcılarla çalışılıyor.

Hürkuş-C serisinin son versiyon uçağı yaklaşık 5 ton ağırlığa sahip olacak ve 1,5 ton faydalı yükü taşıyabilecek.

Lazer işaretleme kabiliyetine sahip mesafe ölçerli kızıl ötesi çok bantlı kamerayla gündüz ve gece gözetleme yapılabilecek Hürkuş-C, gerektiğinde yerli füze ve bombalarla görev icra edebilecek. Hürkuş-C, 35 bin feet irtifa tavanıyla 6 saate kadar havada kalabilecek.

Muharip uçak projesinin Türk savunma sanayi projelerinde ilk sırada olduğunu belirten Demir, projenin uzun soluklu bir çalışma olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok büyük desteği olduğuna dikkat çekti.

Yerli savaş uçağımız, akıllı, çevikliği oldukça fazla, motor gücü çok yüksek, radara görünmez, havada çok ani hareketler yapabilecek ve bu manevra kabiliyetine dayanabilecek bir uçak olarak dizayn ediliyor. SSB İsmail Demir

"F-35 gibi uçakların hizmete girmesi çok uzun süreler aldı. Yaklaşık 50 yıllık süreçte uçak olgunlaşıyor." diyen Demir, yerli savaş uçağının 2023 'te hazır olmasını ve 2020'lerin sonunda da Türk Hava Kuvvetleri;'ne hizmet vermesini planladıklarını belirtti.

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 29, 2018

ANADOLU GEMİSİ 2019'da HAZIR

Anadolu Gemisi hakkında da bilgi veren Demir, "Anadolu gemisi, herhangi bir operasyona katıldığında içindeki havuzda çıkarma gemileri taşıyor. Bununla birlikte çıkarma yapabiliyorsunuz, mühimmat, personal zırhli birlikt taşıyabiliyorsunuz." dedi ve geminin Türkiye'den yola çıktığında yakıt ikmali yapmadan ABD'ye kadar sefer yapabildiğini belirtti.

Anadolu Gemisi'nin hava birlikleriyle de operasyon yapabileceğini söyleyen Demir, "Anadolu Gemisi'nin üzerine uçaklar inip kalkabiliyor. Tam teşkilatlı bir hastanesi var. Önümüzdeki yılın başında, 2019'un çeyreğinde gemimizi suya indirmiş olacağız. 2 yıl sonra da diğer donanımları tamamlanacak. Uçak gemisi olarak biliniyor." ifadelerini kullandı

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