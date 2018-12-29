Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamada "F-35 motorları için ABD dışındaki tek motor bakım onarım merkezi Türkiye'de olacak. Eskişehir'de kurulmaya devam ediyor" dedi.
Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Programı, bilinen adıyla HÜRKUŞ teslimatlarının Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılmaya başlandığını belirten Demir, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilen HÜRKUŞ-C serisine de öz savunma sistemlerinin monte edildiğini belirtti.
Demir, sosyal medya hesabından HÜRKUŞ-C'nin görüntülerini de ilk kez yayınladı
Silahlandırılan Hürkuş-C uçağı için 3 farklı varyant üzerine geliştirme süreçleri devam ediyor. Buna göre, maliyet etkin ve takvim olarak teslimatı hızlı olabilecek varyantlara da kullanıcılarla çalışılıyor.
Hürkuş-C serisinin son versiyon uçağı yaklaşık 5 ton ağırlığa sahip olacak ve 1,5 ton faydalı yükü taşıyabilecek.
Lazer işaretleme kabiliyetine sahip mesafe ölçerli kızıl ötesi çok bantlı kamerayla gündüz ve gece gözetleme yapılabilecek Hürkuş-C, gerektiğinde yerli füze ve bombalarla görev icra edebilecek. Hürkuş-C, 35 bin feet irtifa tavanıyla 6 saate kadar havada kalabilecek.
Muharip uçak projesinin Türk savunma sanayi projelerinde ilk sırada olduğunu belirten Demir, projenin uzun soluklu bir çalışma olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok büyük desteği olduğuna dikkat çekti.
"F-35 gibi uçakların hizmete girmesi çok uzun süreler aldı. Yaklaşık 50 yıllık süreçte uçak olgunlaşıyor." diyen Demir, yerli savaş uçağının 2023 'te hazır olmasını ve 2020'lerin sonunda da Türk Hava Kuvvetleri;'ne hizmet vermesini planladıklarını belirtti.
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 29, 2018
ANADOLU GEMİSİ 2019'da HAZIR
Anadolu Gemisi hakkında da bilgi veren Demir, "Anadolu gemisi, herhangi bir operasyona katıldığında içindeki havuzda çıkarma gemileri taşıyor. Bununla birlikte çıkarma yapabiliyorsunuz, mühimmat, personal zırhli birlikt taşıyabiliyorsunuz." dedi ve geminin Türkiye'den yola çıktığında yakıt ikmali yapmadan ABD'ye kadar sefer yapabildiğini belirtti.
Anadolu Gemisi'nin hava birlikleriyle de operasyon yapabileceğini söyleyen Demir, "Anadolu Gemisi'nin üzerine uçaklar inip kalkabiliyor. Tam teşkilatlı bir hastanesi var. Önümüzdeki yılın başında, 2019'un çeyreğinde gemimizi suya indirmiş olacağız. 2 yıl sonra da diğer donanımları tamamlanacak. Uçak gemisi olarak biliniyor." ifadelerini kullandı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.