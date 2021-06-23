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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB),mayıs ayı özet finansal piyasa verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2020 yıl sonunda 5 trilyon 281 milyar lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, 2021'in ilk beş ayında 396,1 milyar lira artarak 5 trilyon 677 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 615,7 milyar lira olan yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise beş ayda 48,7 milyar lira düşerek 567 milyar liraya geriledi.

Mayıs sonu itibarıyla bir yıllık bazda bakıldığında, yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 27, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları ise yüzde 17,2 arttı. Nisan ayında yaşanan gerilemeye rağmen, yerli yatırımcıların finansal varlıklarında yıllık bazda en yüksek artış, hisse senedi varlıklarında yaşandı.

YERLİ YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ VARLILARI MAYIS AYINDA YENİDEN YÜKSELDİ

Geçen yılın mayıs ayı sonunda 239,7 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bir yılda yüzde 69,1 artarak 405,3 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 173,7 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 231,6 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait olduğu görüldü.

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, yılın ilk beş ayında yüzde 6,4 (24,5 milyar TL) artış yaşandı.

HİSSE SENEDİ AKTİF YATIRIMCI SAYISINDA TARİHİ REKOR

Geçen yıl sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle nisan sonunda 2 milyon 674 bin ile tarihi rekor seviyelerine ulaştı.

Bakiyeli yatırımcı sayısı mayıs ayında ise 2 milyon 517 bin seviyesine geriledi. Geçen yıl sonunda 1,4 milyon olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise nisan sonunda 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Hisse senedi aktif yatırımcı sayısına yıllık bazda bakıldığında yaşanan artış çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Geçen yıl mayıs sonunda 786,4 bin olan hisse senedindeki aktif yatırımcı sayısı, son bir yılda 1 milyon 173 bin arttı. Pay senedinde aktif yatırımcı sayısı artarken, piyasalarda yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak VİOP ve kaldıraçlı işlemlerdeki aktif yatırımcı sayıları ise geriledi.

Şubat sonu itibarıyla 40 bin 498 olan VİOP’taki aktif yatırımcı sayısı nisan sonunda 36 bin 367’ye geriledi. Aynı şekilde şubat ayında 10 bine yaklaşan ve mart ayında 10 binin üzerine çıkan kaldıraçlı işlemlerdeki aktif yatırımcı sayısı nisan ayında 9 binin altına indi.

YABANCI YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ VARLIKLARI BEŞ AYDA YÜZDE 21 GERİLEDİ

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları artarken, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları geriliyor. Mayıs 2020'de 254,8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 12 artarak mayıs sonunda 285,6 milyar lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla 361,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yılın ilk beş ayında ise yüzde 21 geriledi.

YERLİ YATIRIMCILARIN VARLIKLARI BİR YILDA YÜZDE 27 ARTTI

Türkiye’de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıkları, mayıs sonu itibarıyla bir yıllık dönemde yüzde 27 artışla 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktı.

Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme hisse senedinin ardından yüzde 61 ile varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıklarında yaşandı. Geçen yıl mayıs sonunda 23,1 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, mayıs sonunda 37,2 milyar liraya çıktı.

Mayıs 2020-Mayıs 2021 döneminde yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) varlıkları yüzde 41 artarak 1 trilyon 922 milyar liraya, TL mevduatları da yüzde 17 artarak 1 trilyon 645 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların eurobond (kamu) varlıkları yüzde 43, eurobond (özel) varlıkları yüzde 34 arttı. Yerli yatırımcıların kamu, özel toplam eurobond varlıkları 370,5 milyar lira oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI 567.1 MİLYAR LİRA

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bir yılda yüzde 17,2 artış gösterdi. Geçen yılın mayıs sonunda 483,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda 567,1 milyar liraya ulaştı.

Son bir yıllık döneminde yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında artış olsa da yılın ilk beş ayında bir düşüş söz konusu. Geçen yıl sonunda 615,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları, ilk beş ayında 48,6 (yüzde 7,9) milyar lira geriledi.

HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ DÖRT AYDA YÜZDE 9.4 GERİLEDİ

Yerli bireysel yatırımcıların düşük faiz ve dijital olanakların artmasıyla 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hisse senedi piyasasına artan ilgisi salgın süreciyle hızlanarak devam etti. Yerli yatırımcıların söz konusu ilgisinin de etkisiyle 2019 ve 2020 yıllarında halka açık şirketlerin piyasa değerinde yaşanan artış, bu yılın şubat ayından itibaren yerini düşüşe bıraktı.

Ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 826 milyar TL olan halka açık şirketlerin piyasa değeri, son dört ayda yüzde 9,4 değer kaybederek mayıs sonunda 1 trilyon 669 milyar liraya geriledi.

Mayıs 2020, Aralık 2020 ve Mayıs 2021 dönemleri itibarıyla yurt içi yerleşiklerin ve yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıkları şöyle:

Finansal Varlıklar (Milyon TL) Mayıs 2020 Aralık 2020 Mayıs 2021 Yurt içi Yerleşikler 4.466.331 5.280.975 5.677.106 TL Mevduat* 1.404.468 1.498.053 1.645.508 Döviz Tevdiat Hesabı* 1.359.318 1.788.982 1.922.897 Devlet İç Borçlanma Senedi 1.059.360 1.156.751 1.197.993 Eurobond (Kamu) 200.740 252.524 287.018 Eurobond (Özel) 62.197 75.710 83.486 Pay Senedi 239.680 380.788 405.322 Özel Sektör Borçlanma Aracı 117.323 96.527 97.508 VDMK+VTMK 23.140 31.269 37.252 Varant+Sertifika 106 372 123 Yurt dışı Yerleşikler 483.678 615.742 567.075 TL Mevduat* 33.064 38.793 45.440 Döviz Tevdiat Hesabı* 139.211 146.502 164.124 Kıymetli Madenler Depo Hesapları* 2.596 3.987 4.920 Devlet İç Borçlanma Senedi 51.358 63.016 64.692 Pay Senedi 254.814 361.667 285.582 Özel Sektör Borçlanma Aracı 1.588 1.079 1.241 VDMK+VTMK 1.048 699 1.077 Toplam 4.950.009 5.896.718 6.244.181

*Katılma hesapları dahildir.