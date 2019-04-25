Tarım ve Orman Bakanlığınca 2017 yılında Ordu ilinde başlatılan "Kadın Emek Verdi Meyveler Çürümedi Projesi" ile ilk defa, fındık bahçeleri arasında dikilmiş olan ve çürümeye terk edilen yöreye özgü çeşitlerin "Kadın Çiftçiler Meyve İşleme ve Kurutma Evi" kurularak değerlendirilmesi ve kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması sağlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği için Tarım ve Orman Bakanlığı, ABC Deterjan, PERÜKDER işbirliği ile Ordu ili Perşembe ilçesinde “Yerli Yerinde Taflan Projesi” hayata geçiriliyor.



50 KADIN ÇİFTÇİ PROJEDE YER ALACAK



ABC Deterjan kadın çiftçiler üzerinden kırsal kalkınma stratejisine dayalı Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi ile her yıl farklı bir bölgede farklı bir tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye destek veriyor. Geçtiğimiz sefer Osmaniye Bahçe’de kadın çiftçilerle safran yetiştirmeye katkı ile başlayan Yerli Yerinde projesinde bu yıl Ordu Perşembe ilçesinde taflan bitkisine destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürütülecek proje kapsamında yaklaşık 50 kadın çiftçinin hayatına dokunulacak. Projenin en önemli unsurlarından biri de kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinin sağlanacak olmasıdır.

"KIRSALDA KADIN İSTİHDAMI KONUSUNDA HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Ordu’nun Perşembe ilçesinde taflan üzerine çalışmalar yürütülecek iş birliği ile Perşembe’de oluşturulan 7.500 metrekarelik arazinin büyük kısmında taflan yetiştirilecek. Yetiştirilen taflanlar ve ayrıca tüm bölgeden toplanan taflanlar arazi içinde yeni kurulacak Kurutma Ünitesi’nde işlemden geçirilerek dayanıklı hale getirilecek. Ekşi tadıyla bilinen ve taze olarak tüketilme alışkanlığı bulunmayan taflan meyveleri bu sayede değerlendirilmiş olacak. Ziyan olan taflanlar tesiste değerlendirilecek. Bu sayede yılda en az 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak. 7.500 metrekare üzerine kurulu taflan bahçesi ve proje ile toplam 50 kadın için iş olanağı yaratılacak, bu sayının zamanla artması hedefleniyor. Üretim modelinde yer alan kadınların her ay yaklaşık 1.000 TL. ila 2.000 TL civarında bir ücret kazanması öngörülüyor.



YILLIK 300-400 BİN TL GELİR HEDEFİ



Ayrıca tesiste Perşembe bölgesinde yetiştirilip fazla değerlenemeyen pek çok meyve de kurutulmuş hale getirilerek ilave katma değer yaratılacak. Böylece daha fazla kadının bu alanda yer almasına da olanak tanınacak. Değerlendirilen taflanlardan ise yıllık yaklaşık 300 - 400 bin TL'lik gelir sağlanması hedefleniyor. 2019 yaz aylarında yapılacak taflan hasatından elde edilecek mahsul de bu ünitede değerlendirmeye alınacak.

"KAMU – ÖZEL SEKTÖR EL ELE VERMELİ "



Eğitim ve Yayın Daire Başkanı İsa Sertkaya “Bakanlığımız oldukça önem verdiğimiz bir iş birliğine imza atmış bulunuyor. Özel sektör ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu tarz çalışmalara her zaman açığız. Bu konuda ABC Deterjan projesinin devamlılığı için bize başvurdu, çok mutlu olduk. Kendilerini Ordu’ya yönlendirdik. Biz bakanlık olarak mutluyuz, gururluyuz.” dedi. Sertkaya kadın istihdamının önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti, “Kadınlarımıza destek bakanlığımızın temel konularından birisini oluşturuyor. Kadın istihdamı konusunda her türlü iş birliğine hazırız.” dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli yaptığı konuşmada “Son yıllarda kırsalda kadın üzerinden kalkınma modelleri çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Yerli Yerinde’nin tamamen kadın odaklı bir proje olması sebebiyle oldukça önemsiyoruz.” dedi.

ORDU ARTIK TAFLAN’LA DA TANINACAK



Proje kapsamında konuşan Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz “Biz de Ordu Tarım olarak ziyan olan taflanlarımızı değerlendirmek için ne yapacağımızı düşünüp Bakanlığımızdan yardım istemeyi planlarken iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş; ABC Deterjan da bakanlığımıza başvurmuş. Güzel bir iş birliğine imza attık. Ordu bu zamana kadar hep fındığıyla tanındı, bundan sonra taflanı ile de tanınacak.” diye konuştu.



Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) Başkanı Elif Saka ise “Perşembe’deki kadınlarımıza istihdam yaratmak bizim için anlatılamaz bir heyecan. Ayrıca taflanın yanı sıra diğer ziyan olan meyvelerimizi de kurutma ünitesinde değerlendirme şansını yakalayacağız.” dedi.

"HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK"



ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer ise yaptığı konuşmada “ABC ile Yerli Yerinde projesi kapsamında ilk yıl Osmaniye’deki safran çalışmamızı bu yıl Ordu’da taflan ile devam ettiriyoruz. KSS projelerine başlamak güzel ancak devamlı ve sürdürülebilir hale getirmek çok daha güzel. Sürdürülebilirliği sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kapısını çaldık. Hem kadının emeğini değerlendirip istihdam yaratan hem de bölgesel kalkınmaya destek vermek markamız için gurur verici bir şey. Bu yıl da 50 kadının hayatına dokunabilmek bizim için çok kıymetli” diyerek sözlerini tamamladı.

ABC’DEN PROJEYE ÖZEL ÜRÜN



ABC Deterjan tüm karı Yerli Yerinde projesine bağışlanmak üzere özel bir ürün geliştirerek satışa sunacak. ABC Pazarlama Müdür Deniz Özyer, "Taflan meyvesiyle kişisel temizlikte kullanılacak bir ürün piyasaya çıkarılacak" dedi.







