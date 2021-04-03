Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü

Enerji Bakanı Dönmez, Yeşil hidrojenin Avrupa'ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz Türkiye’nin hidrojen stratejisini hep birlikte oluşturacağız" dedi.

Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü
HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de ilk kez hidrojenin doğalgaza karıştırılarak yakılmasını sağlayan tesisin açılışını yaparken, “Yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa'ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz” dedi.

Enerji Bakanı Dönmez, GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi’ni Konya’da açtı. 6 milyon lira yatırımla kurulan tesisin Ocak 2020’de temellerinin atıldığını ve Ekim 2020’de tesiste ilk testlerinin başladığını söyleyen Dönmez, “Burada Türkiye’de ilk defa doğal gazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi. Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5 ila yüzde 20’ye kadar hidrojen ile yüzde 95 ila yüzde 80’e kadar doğal gaz karıştırıldı ve elde edilen karışım test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu ve sonraki aşamalar için önemli bir başarı elde edildi” dedi.

Tüm bir doğal gaz şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testlerin ortaya koyacağını söyleyen Bakan Dönmez, “Bunlar daha ilk adımlar. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum” dedi.

AVRUPA’YA İHRAÇ OLACAK

Şu an için test aşamasında olan sistemin hidrojen üretme kapasitesinin günlük 12 metreküp olduğunu söyleyen Dönmez, “Öte yandan yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye'nin ihracat potansiyeline büyük ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa'ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz” dedi.

Birçok ülkede hidrojenin renklerinden söz edildiğini belirten Dönmez, “Çünkü hidrojen birçok kaynaktan üretilebiliyor. Türkiye’de daha çok gri dediğimiz, doğal gazdan hidrojen üretimi rafinerilerde sürekli kullanılıyor. Bizim için daha çok hidrojenin yerli kaynaklardan üretilmesi önemli” diye konuştu.

Ulaştırma alanında hidrojenin önemine de değinen Dönmez, “Büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri hidrojene çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin hidrojen stratejisini hep birlikte oluşturacağız” dedi.

Programın ardından Enerji Bakanı Dönmez’e ilk kez hidrojenle doğalgazın karıştırılmasıyla ortaya çıkan ısıyla ocakta demlenen çay ikram edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Günlük rekor halka arzla geldi - Haberler
İŞ-YAŞAMGünlük rekor halka arzla geldi
Kimya sektörü martta 2 milyar dolar ihracatla rekor kırdı
İŞ-YAŞAMKimya sektöründen martta ihracat rekoru
ATO'dan reel sektör için yeni kredi talebi - Haberler
İŞ-YAŞAMATO'dan reel sektör için yeni kredi talebi
Yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücretlerinde düzenleme
İŞ-YAŞAMYabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ...
Şişecam 400 milyon TL yatırımla fırın yeniledi! - Ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAMŞişecam'dan 400 milyon TL yatırım
Son dakika... Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
İŞ-YAŞAMBakan Lütfi Elvan'dan kritik sunum
Türkiye ile Azerbaycan arasında e-Ticaret Mutabakat Zaptı imzalandı
İŞ-YAŞAMAzerbaycan ile e-Ticaret imzası
Son Dakika Ekonomiye ilişkin yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu! - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAMEkonomide yeni düzenlemeler mecliste
Türkiye'nin ilk yataklı lüks treni yola çıkıyor: Kapadokya Ekspresi... - Haberler
İŞ-YAŞAMTürkiye'nin ilk yataklı lüks treni
Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 9. dönem
İŞ-YAŞAMAnadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 9. dönem