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Yeşil sahaların devleri şubat ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında şubat ayında genel olarak yatırımcısını sevindirdi. Şubat ayında Manchester United, Juventus, Olympique Lyonnais, SS Lazio, Borussia Dortmund yatırımcısına kazandırırken, AFC Ajax ve SL Benfica kaybettirdi

Yeşil sahaların devleri şubat ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü
AA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olumsuz etkilerin başarılı aşılama çalışmalarıyla hafifletilebileceğine ve spor endüstrisinin de normale dönebileceğine dair beklentilerle kulüplerin hisselerinde yükselişler görüldüğünü söyledi.

Şubat ayında İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 31 arttı. Premier Lig'de zirve ortağı olan İngiliz ekibi, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle gelir kayıpları yaşamasına ve operasyonlarındaki bozulmalara karşın sponsorlukları ve ortaklıklarıyla bu durumu yönetilebilir hale getirdi.

Fransız ekibi Olympique Lyonnais de şubatta yatırımcısına yüzde 7,8 kazandırdı. Kulüp, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirve mücadelesi veriyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) zirve için mücadele eden ve İtalya kupasında finale yükselen Juventus, yeşil sahalardaki performansını hisse senedi piyasalarına da yansıttı. Juventus, söz konusu dönemde yüzde 7,8 kazandırdı.

Alman ekibi Borussia Dortmund da hisse senedi piyasalarında yatırımcısına yüzde 7,2 kazandırdı.

Şubat ayında diğer bir İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri de yüzde 5,4 değer kazandı. Analistler, SS Lazio'nun gelir ve kazançlarının son 12 ayda iyi bir performans sergilememesine karşın yatırımcıların kulübün uzun vadede elde ettiği kazançlara odaklandığını dile getirdi.

Şubat ayında Hollanda ekibi AFC Ajax yüzde 1,5, Portekiz ekibi SL Benfica yüzde 8,2 kaybettirdi.

UEFA, geçen ay Hollanda temsilcisi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası vermişti.

KULÜPLER, YILBAŞINA GÖRE PERFORMANSLARINDA TOPARLANMA YOLUNA GİRDİ

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında yılbaşına göre performanslarında toparlanma yoluna girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020-2021 sezonunda gelir kaybı yaşanması ve salgın nedeniyle bazı liglerde bazı maçların ertelenmesi, kulüplerin yılın 2 ayındaki hisse performanslarını etkiledi.

Analistler, kulüplerde görülen Kovid-19 vakalarının da hisselerinin olumsuz etkilenmesine neden olduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde yatırımcısına Manhester United yüzde 12,7, Juventus yüzde 1,6, Borussia Dortmund yüzde 1,3, SS Lazio yüzde 0,4 kazandırırken, Olympique Lyonnais yüzde 1,4, AFC Ajax yüzde 2,7, Portekiz ekibi SL Benfica yüzde 10,4 kaybettirdi.

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