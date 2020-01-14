Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD, bir süre önce “alt yapı” ve “işletme” olmak üzere ikiye ayrıldı. TCDD Taşımacılık AŞ, yolcu ve yük taşımacılığını üstlendi. Bu çerçevede gerek konvansiyonel olarak adlandırılan trenlerlerle, gerekse de YHT’lerle düzenli yolcu taşınıyor.

TCDD Taşımacılık’ın, halen 19 hızlı tren seti bulunuyor. Alman Siemens, siparişi verilen 12 trenden 2’sini teslim etti. Bu trenlerden ilkinin testleri tamamlanma aşamasına geldi. Kısa süre içinde hizmete sunulacak olan söz konusu trenle günlük YHT sefer sayısı 44'ten 76'ya çıkacak. Siemens’in, tüm setleri teslim etmesi durumunda da toplam hızlı tren sayısı 31’e yükselecek.

YEMEK SERVİSLERİNE UÇAK STANDARDI

TCDD Taşımacılık, YHT ile bu yıl 10 milyon 200 bin, 2021'de de 14 milyon dolayında yolcu taşımayı hedefliyor. İşletme, bu hedef doğrultusunda YHT’lerde estetik kaygıları da öne çıkaran, hizmet kalitesini artıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

TCDD Taşımacılık, genelde iş insanlarının tercih ettiği “business class” vagonlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemek servislerini, uçak standardına taşımaya hazırlanıyor.

NELER DEĞİŞECEK?

Yolculara, halen plastik çatal-bıçak veriliyor. Kahvaltılık ya da yemekler, karton kutu içinde küçük folyo kaplarda sunuluyor. Masalara, bir kez kullanılıp atılan kağıt örtüler seriliyor.

Yeni dönemde çelik çatal-bıçak verilecek. Servisler, tepside porselen ya da bu standarda tabak içinde yapılacak.

BİLET FİYATLARI ARTABİLİR

TCDD Taşımacılık, bu konuda ihale hazırlıklarına başladı. Kaynaklar, “Hazırlığımız sürüyor. Bir süre sonra ihaleye çıkacağız. Bu konuda gereken adımı atacağız” dedi.

Bu düzenleme sonrasında “business class” bilet fiyatlarının da belli bir oranda artırılması gündeme gelecek.