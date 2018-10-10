"Çok tehlikeli" sınıfta yer alan 57 bin işyerinde iş kazalarını azaltmak amacıyla teşvik uygulaması başlatılıyor. Ölüm veya "sürekli iş göremezlik" ile sonuçlanan iş kazası yaşanmayan "çok tehlikeli" sınıftaki iş yerlerinde işsizlik sigortası fonu prim teşviki uygulanacak. İşçi başına aylık en az 20.30 lira olacak teşvik tutarı, işçinin aldığı brüt ücretin miktarına göre, 152.21 liraya kadar çıkabilecek.



SON ÜÇ YIL KAZA OLMAMALI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre teşvikten yararlanabilmek için, son üç yılda iş kazası olmaması gerekiyor. İlk teşvik uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak. Gelecek yıl teşvikten yararlanabilmek için, işverenin iş yerlerinde 2016 Ocak ayından bu yılın sonuna kadar iş kazasının olmaması gerekiyor. 2016 yılında ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanan iş yerleri ise 2020’den itibaren teşvikten yararlanabilecek.

PRİM TEŞVİKİ ÜÇ YIL UYGULANACAK

Üç yıl iş kazası meydana gelmeyen işyeri için üç yıl prim teşviki uygulanacak. 2019 yılında teşvikten yararlanmaya başlayacak işveren, 2021 yılı sonuna kadar işsizlik primi ödemeyecek. Teşvikten yararlanmak için işyerinin "çok tehlikeli" sınıfta yer alması gerekiyor. Bir işverenin teşvikten yararlanabilmesi için Türkiye genelindeki işyerlerinde en az 10 kişi çalışması ve bu işyerlerinde ölümle ya da sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmaması şartı aranacak. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla sözleşme yapmamış olan işverenler teşvikten yararlanamayacak.



BAŞVURU YAPMAYA GEREK OLMAYACAK

Teşvikten yararlanacak işverenlerin başvuruda bulunması gerekmeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yılın sonunda veri tabanındaki işyerlerini tarayarak, son üç yıl ölümlü ya da sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyenleri saptayacak. Koşulları sağlayan işverene ocak ayından itibaren üç yıl süreyle teşvik verilecek.

Teşvikten yararlanmakta iken, şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi durumunda, tekrar teşvikten yararlanılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması gerekecek.

ÇALIŞAN SAYISINA DİKKAT

Teşvikten yararlanmakta olan işyerinde çalışan sayısının 10 ve altına düşmesi durumunda, izleyen aydan itibaren teşvik uygulamasına son verilecek. Bir iş yeri için her ay sağlanacak teşvik tutarı, SGK'ya bildirilen prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak. Prime esas kazancın yüzde 1'i tutarında işsizlik sigortası primi teşviki uygulanacak.

TEHLİKE SINIFI DÜŞERSE TEŞVİK SONA ERECEK

İş yerinin çok tehlikeli sınıftan tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfa dönüşmesi, iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi, iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin bulunmadığının sonradan tespit edilmesi durumlarında da teşvik sona erecek.

Taşeron firmada ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza yaşanması halinde hem alt, hem asıl işverenin aldığı teşvik kesilecek.

KAZAYI BİLDİRMEYENE 5 YIL TEŞVİK YOK

Teşvikten yararlanırken meydana gelen iş kazasını bildirmeyenlerin veya geç bildirenlerin yararlandıkları teşvikler, gecikme faiziyle geri istenecek. Bunlar 5 yıl süreyle teşvikten yararlanamayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ