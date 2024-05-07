2024 Met Gala'dan sıra dışı görünümler....
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, mayıs ayının ilk pazartesi günü New York'ta gerçekleşti. Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala bu yıl da dünyaca ünlü yıldızları The Garden of Time (Zamanın Bahçesi) temasıyla bir araya getirdi. Ünlüler çiçek detaylarının ağırlıkta olduğu tasarımlarla boy gösterdi
New York'ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala, bu yıl da birbirinden ünlü ismi ağırladı.
Gigi Hadid
Bu yılki etkinliğin eş başkanlığını Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Zendaya ve Bad Bunny üstlendi. Gecenin başında her zaman olduğu gibi Vogue'dan Anna Wintour vardı.
Jennifer Lopez
JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenerek belirlenen temaya uygun giyinen ünlü isimler, ‘karamsar’ çiçek tasarımlarının ağırlıkta olduğu kıyafetlerle kameraları selamladı.
Zendaya
Konuklar genel olarak doğaya bir övgü niteliği taşıyan parçalar seçti. Bunun yanında Alice Harikalar Diyarında veya Güzel ve Çirkin gibi masallardan esinlenerek daha avangart görünümler de yakalandı. Bazı katılımcılar ise daha karanlık ve gotik kıyafetlere büründü…
Chris Hemsworth
Kardashian’ların, Gigi Hadid’in katıldığı etkinlikte Rihanna, Blake Lively, Lady Gaga, Hailey Bieber, Bella Hadid, Gisele Bündchen, Taylor Swift, Selena Gomez, Jared Leto gibi galanın olmazsa olmaz isimlerini göremedik.
Kim Kardashian
Bir biletin 75 bin dolara satıldığı, masa fiyatlarının ise 350 bin dolardan başladığı davet ile birlikte 250 parçalık Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Uyanışı) sergisi de açıldı. Metropolitan Sanat Müzesi, daha önce kamuoyu ile paylaşılmayan parçaların da içerisinde bulunduğu 250 elbiseyi görücüye çıkardı.
Elle Fanning
Galanın ev sahiplerinden Zendaya, iki kıyafet tercih etti. Ünlü oyuncunun gala görünümü yeşil, mor ve mavi tonlarıyla bir tavus kuşunu çağrıştırıyordu. İlk elbise Maison Margiela'dan...
İkinci kıyafet için ise 1996 yılından bir Givenchy elbise tercih etti.
Emily Ratajkowski Atelier Versace imzalı kıyafetle kameralara poz verdi.
Şarkıcı Doja Cat, Brett Alan Nelson tarafından tasarlanan ıslak bir tişört elbiseyle etkinlikte yürüdü.
Şarkıcı Tyla, temaya uygun olarak kum saati ve kumdan yapılmış bir elbise tercih etti.
Ancak elbisesi nedeniyle merdivenden çıkamayan şarkıcının yardım aldığı anlar sosyal medyada viral oldu.
Kylie Jenner'ın pembe elbisesi vücuduna tam oturuyordu. Jenner'ın kıyafetinin üst kısmı, Madonna'nın 80'lerdeki ikonik koni sütyenini andırdı.
Balenciaga marka elçisi Nicole Kidman, tasarımcının vintage bir görünümünü yeniden yorumlayarak temaya sadık kaldı. Siyah-beyaz elbisesi 1951 yılında gördüğü bir elbiseden uyarlandı.
Kim Kardashian'ın metal korseli Maison Margiela Couture elbisesinin üst kısmında gri bir kazak vardı. Kıyafet, Kardashian'ın incecik belini ortaya çıkardı.
Kendall Jenner'ın Givenchy elbisesi'nin 1999 yılından kalma olduğu söyleniyor. Ancak arşivlik elbise daha önce hiç giyilmedi. Jenner, elbiseyi giyen ilk kişi olduğunu açıkladı. Elbise daha önce sadece bir modelin üzerinde sergilenmişti.
29 yaşındaki Gigi Hadid gül detaylarına sahip omuzları açık beyaz bir Thom Browne elbise giyerek 'Zamanın Bahçesi' temasını üzerinde taşıdı.
Demi Moore'un siyah ve pembe elbisesi tamamen benzersiz bir malzemeden yapılmış: Duvar kağıdı! Aktris ve tasarımcı Harris Reed, Vogue canlı yayınına katılarak bu eşsiz malzemeyi tanıttı. Ve elbisenin görünümüne rağmen, ağır olmadığına dair garanti verdi!
Jennifer Lopez'in Met Gala elbisesinin üzerindeki tüm küçük gümüş inciler ve yapay elmaslar elle işlenmişti. Tasarım evinden yapılan açıklamaya göre, özel Schiaparelli Haute Couture elbisenin el işlemesi 800 saat sürdü.
Nicki Minaj bu yılki Met Gala'nın bahçe temasını ciddiye aldı ve kendini bir bahçeye dönüştürdü! Sarı Marni marka mini elbisesi, kalçalarından, omuzlarından ve göğsünden fırlayan bir dizi boyutlu çiçek içeriyordu.
MET GALA NASIL BAŞLADI?
Met Gala, 1948'in aralık ayında 50 dolar ödenerek katılınabilen bir akşam yemeği olarak başladı. İlk Met Gala, New York Moda Haftası'nın başlatılmasında önemli bir rol oynayan moda reklamcısı Eleanor Lambert'in fikriydi.
Lana Del Rey
Etkinliği, Kostüm Enstitüsü'nün giderleri için bağış toplamanın ve yıllık sergisinin açılışını kutlamanın bir yolu olarak gördü. 'Yılın partisi' olarak adlandırılan ve Waldorf Astoria'da gerçekleştirilen etkinlikte konuklar en güzel resmi kıyafetlerini giydiler.
Ashley Graham
MET GALA NASIL TEMALI BİR MODA ETKİNLİĞİNE DÖNÜŞTÜ?
Etkinlik, 1970'lerde, Vogue dergisinin baş editörü Diana Vreeland'ın Kostüm Enstitüsü'ne özel danışman olmasıyla (1972-1989) temalı olarak düzenlenmeye başladı. İlk temalı Met Gala, 1972 yılında hayatını kaybeden tasarımcı Cristóbal Balenciaga'ya adanarak 1973'te gerçekleşti.
Eiza Gonzalez
1988'den beri Vogue dergisinin Genel Yayın Yönetmeni olan Anna Wintour'un, 1995'te etkinliğin başına geçmesinin ardından parti giderek büyüdü. Film, spor, iş ve müzik dünyasının önde gelen isimlerini ağırlamaya başladı.
Cardi B
Wintour'un etkisiyle Met Gala her yıl düzenlenen en seçkin moda etkinliklerinden biri haline geldi. Her yıl, etkinliğe davet edilen yıldızlar temaya uygun giyinerek geceye katılıyor.
Pamela Anderson
Rita Ora
Chris Hemsworth
Jessica Serfaty Michel
Zendaya
Jennifer Lopez
Lea Michele
J. Harrison Ghee
Rebecca Hall
Gigi Hadid
Michelle Yeoh
Elle Fanning
Serena Williams
Amelia Gray
Kaia Gerber
Harris Reed ve Demi Moore
Cynthia Erivo ve Ariana Grande
Gigi Hadid
Zendaya
Shakira
Naomi Watts
Janelle Monae
Gwendoline Christie
Taika Waititi ve Rita Ora
Jessica Biel
Mona Patel
Char Defrancesco, Dua Lipa, Marc Jacobs
Sydney Sweeney
Elizabeth Debicki
Maria Sharapova
Irina Shayk
Vera Wang
Dua Lipa