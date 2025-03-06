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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ile YKS sınav yerleri/giriş belgesi nasıl alınır?

        YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ile YKS sınav yerleri/giriş belgesi nasıl alınır?

        Üniversite sınavına hazırlanan vatandaşlar YKS sınav yerlerini ÖSYM duyurusu ile öğrenecek. Sınav yerleri ve giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılmaktadır. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:37
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        YKS sınav yerleri için adaylar, ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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        YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır. 2025 YKS oturumları, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenleneceği için sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasında duyurulması bekleniyor.

        Bu bilgilere göre, YKS sınav giriş belgelerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihinde erişime sunulması beklenmektedir

        Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden giriş belgelerini alarak sınava girecekleri okulları ve bina bilgilerini öğrenebilecekler.

        YKS SINAVI NE ZAMAN 2025?

        Üniversiteye giriş için kritik bir öneme sahip olan YKS, her yıl milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturum tarihleri şu şekilde:

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        Temel Yeterlilik Testi (TYT) → 21 Haziran 2025, Cumartesi

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) → 22 Haziran 2025, Pazar

        Yabancı Dil Testi (YDT) → 22 Haziran 2025, Pazar (AYT’den sonra)

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