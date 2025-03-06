YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ile YKS sınav yerleri/giriş belgesi nasıl alınır?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır. 2025 YKS oturumları, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenleneceği için sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasında duyurulması bekleniyor.

Bu bilgilere göre, YKS sınav giriş belgelerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihinde erişime sunulması beklenmektedir

Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden giriş belgelerini alarak sınava girecekleri okulları ve bina bilgilerini öğrenebilecekler.

YKS SINAVI NE ZAMAN 2025?

Üniversiteye giriş için kritik bir öneme sahip olan YKS, her yıl milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturum tarihleri şu şekilde: