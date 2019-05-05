Tüm dünyada zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen büyük şehirlerde uzun vadede kiralarda istikrarlı bir artış gözlemleniyor. Özellikle finans ve teknoloji merkezi haline dönüşen şehirlerde artan kiralar büyük bir sorun haline geliyor. ABD’de artan kiralardan en fazla şikayet edilen şehir ise milyarlarca dolarlık birçok teknoloji şirketine ev sahipliği yapan San Francisco.

85 BİN DOLAR KİRA

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre ABD basını sık sık Facebook, Google gibi şirketlerin çalışanlarının bile San Francisco’da bütçelerine göre ev tutmakta zorlandığına dair haberleri sık sık kaleme alıyor. Konut kiralarındaki bu artışın fazlası ofis kiralarında yaşanıyor. San Francisco’nun merkezinde ofis kiraları son 1 yılda yüzde 10 artarak metrekaresi 850 dolara ulaşmış durumda. Yani 100 metrekare bir ofise aylık 85 bin dolar ödeniyor.

POLİS KENDİ HALİNE BIRAKTI

İşte artan bu fiyatlar San Francisco’da yeni bir akımın doğmasına sebep oldu. Girişimci Victor Pontis yaklaşık 10 gün önce yol kenarında saati 2.5 dolar olan otopark alanının günlük ücretini ödeyerek masasını koydu ve bilgisayarında çalışmaya başladı. Pontis’in Twitter hesabından aktardığına göre park yeri arayan bazı şoförler kendisine ters bakışlar atsa da herhangi bir sorun yaşamadı. Bunun yanında birisinin şikayeti üzerine gelen polis de “Olay çıkmasın” diyerek Pontis’i kendi haline bıraktı.

ÜCRET ÇOK UCUZ

Şehirlerin değerli gayrimenkullerini otopark olarak harcadığını söyleyen Pontis konuyla ilgili olarak “Sokaklar sadece araç bırakılan değil insanların yaşadığı yerler olmalı” ifadelerini kullandı. Pontis’in #WePark hashtagiyle paylaştığı bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine yine San Francisco’da yeni bir #WePark etkinliği düzenlendi. Bu sefer Pontis’e yaklaşık 30 kişi daha katıldı. Katılımcılar telefonlarındaki veya belediyenin sağladığı interneti kullanarak çalıştı. Etkinliğe katılan Jean Walsh otopark ücretlerinin şehrin emlak değeri düşünüldüğünde çok ucuz olduğunu vurguladı.

KÜRESEL ISINMA VURGUSU

#WePark etkinlikleri San Francisco’da başladı ve 10 gün içerisinde ABD’de 5 şehir ve Fransa’nın Toulouse şehrine yayıldı. Fransa’daki etkinliği gerçekleştiren 21 yaşındaki girişimci Valentin Décarpentrie, bulunduğu şehirde de kiraların yüksek olduğunu vurguladı. Ancak asıl sorunun küresel ısınma olduğunu vurgulayan Décarpentrie “Şehirler arabaların yarattığı hava kirliliğini azaltmak için yeterince çaba sarf etmiyor” açıklamasında bulundu.

İŞ HALİNE GETİRMEYECEK

#WePark hareketini başlatan Victor Pontis bu hareketi bir iş modeline çevirmeyeceğini ve amacının para kazanmak olmadığını vurguluyor. Ancak Pontis’in kiralık elektrikli scooterların yerini harita üzerinden bulabildiğiniz Scooter Map isimli bir uygulaması bulunuyor. Yani #WePark hareketinden para kazanmasa da genel olarak araba kullanılmamasında çıkarı bulunuyor.

İSTANBUL’DA MANTIKLI DEĞİL

#WePark hareketine katılanların hepsinin farklı nedenleri var. Kimisi yüksek kiralardan kimisi de küresel ısınmadan şikayetçi. Bazıları ise açık havada çalışmayı söylediğini ifade ediyor. Ancak hareketin çıkış noktası olan yüksek kiraları ele alırsak örneğin İstanbul’da #WePark hareketinin yayılması zor görünüyor. İstanbul’da yol kenarı saatlik otopark ücreti şu anda 8 lira. 12 saatten hesaplandığında günlüğü 96 liraya, hafta sonu çalışmasanız bile aylığı 2112 liraya geliyor. Bu fiyata Levent, Maslak gibi merkezler dışında İstanbul’un birçok yerinde ofis alanı kiralanabiliyor.