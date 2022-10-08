Yüksel Aksu: Cem Yılmaz bin yılda bir gelir

"Cem bin yılda bir gelir" 0:00 / 0:00

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında bu hafta yönetmen Yüksel Aksu'yu ağırladı.



Türk Sineması’nın 70’li yıllarında yıllarda bir film seyretmenin toplumsal bir ritüel gibi olduğunu ifade eden Aksu, o dönemlerde yoksulluk olsa bile yoksunluk olmadığını söyledi.

"FİLMLERİMDEKİ KALABALIKLIK BİRAZ ORADAN GELİR" Yüksel Aksu, "80 yaşındaki ile sekiz yaşındaki çocukla, genç kızların seyredip hayranlıkla baktığı, yakıştırdığı, yakıştırmaya çalıştığı ve aynı anda da elden ele onlarca çay bardağının hemen akabinde adaçayı bardaklarının elden ele dolaştığı bir karnaval evreni gibiydi. Genel olarak Türkiye'nin her kesiminde yaşadığı bir çocukluk yaşadım o yıllarda. Yoksulluk vardı ama yoksunluk yoktu o zamanlar. Yoksulluğa çare bulunabiliyor ama yoksunluk biten bir şey değil. Daha travmatik bir şey. Özellikle kasabalarda, küçük mahallelerde olan olmayana, bilen bilmeyene, anlayan anlamayana yeterdi. Biri hasta olunca ambulanstan önce mahalle yetişirdi. O zamanlar mahallenin kendi diyalektiği vardı. Konağın yanına küçük müştemilat, onun bir yerine diğeri aynı okula gidip geliyorlar. Efendim aynı yerde top oynuyorlar, aynı sinemaya gidiyorlar. Bu kendiliğinden bir eşitlik... Kendiliğinden bir dayanışmayı da içeriyor. Benim filmlerimdeki kalabalıklık biraz oradan gelir. Bir de bizim ev çok kalabalıktı" dedi.

"ARKADAŞLARIM BASKETBOL OYNARKEN YUTKUNURDUM" Küçükken dondurma sattığını ve esnaflıktan öğrendiği şeylerden birinin, kendi yemeyeceği şeyi satmamak olduğunu ifade eden Aksu, "Kendi seyretmeyeceğim şeyi de çekmem. Keyif alarak çekmem gerekiyor. İşin ciddiyeti ya da önemi burada başlıyor. Sinemanın bir zanaat boyutu, bir de sanat boyutu ya da ikisinin geçişimi var. Filmlerimin bana benzemesini istiyorum, onlar benim yavrularım. Ben 'Star Wars' da çekebilirim. Bunun eğitimini aldım. İstenilen bir savaş filmini de çekerim. Bir mesleğim olarak sinemacılık var. Bir de ontolojik olarak sinemacılığım var. Yedi yıl dondurmacılık yaptım ve arkadaşlarım basketbol oynarken yutkunurdum. Belki onun kompleksi neşet etti, başka bir yere geldi. Belki öyküleri, oralardan topladım" şeklinde konuştu.

"İRİTE OLUYORUM!" "Dondurmam Gaymak" filminde, çocukluğunu resmettiğini söyleyen ünlü yönetmen, duygularını seyirci ile paylaşmak için çaba sarf ettiğini belirterek, "Güzel mi olur, iyi mi olur, ödül mü alır, çok mu gişe yapar, düşünmedim. Seyirci ile duygularımı paylaşmak için azami gayreti sarf ediyorum. Şunu yapmıyorum; aşk var mı aşk? Yok. 'İyi Kötü Çirkin'de aşk mı var abi?' diyorum yapımcıya. Esas kız, esas oğlan var mı? Yok… Bizde ciğer sote, taze fasulye, kuru fasulye, pilav, yoğurt, mercimek çorba, tas kebap, paça, sütlaç, karpuz ve kavun var abi. Pizza yok. Şimdi o var mı, bu var mı gibi bu düz ortalama akıllı şeylerden irite oluyorum. Şimdi son filmime çalışıyorum. 'Kim oynuyor?' diyorlar. Ben 4 bin tane köylü ile bilmem ne kadar gişe yapmış bir sinema filminin yönetmeniyim. Sen bana bunu sorma artık. Bana 'Ege'de mi geçiyor, sen mi çekeceksin, sen mi yazdın?' diye sor, eğer ticari olarak düşünüyorsanız tabi" açıklamasını yaptı. "İftarlık Gazoz" filminin en sevdiği filmi olduğunu söyleyen Yüksel Aksu, "Kişisel olarak en sevdiğim filmim ama filmlerim benim çocuklarım. Çocuklar arasında insan ayırım yapamaz, kimisinin boyu kısa, kimisinin boyu uzun olabilir, şişman olur, yakışıklı olur" dedi.