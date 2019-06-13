Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.Tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre %3,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttı.



KESİLEN TAVUK SAYISI 100 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 451 BİN ADET OLDU



Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 azaldı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %7,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,9 azaldı.



TAVUK ÜRETİMİ 179 BİN 039 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 4 BİN 560 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre %2,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azaldı. Nisan ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre %5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 azaldı.

Tavuk eti üretim miktarı, Nisan 2019



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre %2,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,1 azaldı.