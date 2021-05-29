Yunan adalarında ‘‘kapalı göçmen kampları’’ için ihale 0:00 / 0:00

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Yunanistan Göç Bakanlığı Avrupa Birliği çapında başlattığı ihaleyi cuma günü açıkladı. İlk olarak 2019’un sonlarına doğru duyurduğu ‘‘kapalı kamplar’’ uygulaması birçok insan hakları savunucusundan tepki çekmişti.

Bu adımın, Yunanistan hükûmetinin sığınmacılara yönelik sürdürdüğü sert politikanın devamı olacağı belirtildi. Yunanistan hükûmeti ise bu uygulama için ‘‘kapalı kontrollü yapılar’’ adını veriyor ve bu yapıların sığınmacıların hayatını daha iyileştireceğini belirtiyor. Hükûmet bu uygulamanın bölgenin yerlilerinin açısından yükü hafifleteceğini belirtiyor.

Ancak, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, bu ayın başlarında Yunan bakanlara bir yazıda, inşa edilecek tesislerin kapalı yapısını tekrar gözden geçirmeye çağırdı.

Yazıda, ‘‘Bu uygulamanın, başta çocuklar olmak üzere ruh sağlıkları üzerinde çok zararlı etkileri olan geniş çaplı ve uzun süreli özgürlükten yoksun bırakmaya yol açacağından endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da göçmen kampları bir önceki hükûmet tarafından Suriye,Irak ve Afganistan’da gelen sığınmacıların akışını yönetmek amacıyla Türkiye’ye yakın beş adada kuruldu. Reuters’ın aktardığı habere göre kamplar halihazırda kapasite yetersizliği, kötü ve tehlikeli yaşam koşulları ile uzun süredir gündemde. Kamplar ilk etapta en fazla 6 bin kişiyi barındıracak şekilde tasarlanmıştı.