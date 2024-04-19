Yunan basınından flaş benzetme! Fenerbahçe - Olympiakos maçı manşetlerde
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Olympiakos'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da elemesi Yunanistan'da gündem oldu
Olympiakos, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'yi seri penaltı atışları sonucunda eledi. Olympiakos'un İstanbul'daki zaferi Yunanistan'da manşetleri süsledi.
TA NEA: İNANILMAZ BİR GECE!
Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.
SDNA: TZOLAKIS'İN HARİKA GECESİ
Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı.
BNSPORTS: BU SEFER LIVAKOVIC DEĞİL TZOLAKIS VARDI!
Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.
SOFOKLEOUSIN: TZOLAKIS'İN KARİYER GECESİ
Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı.
GAZZETTA: OLYMPIAKOS HAK ETTİĞİ YARI FİNALİ
Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
READER: OLYMPIAKOS'UN DESTANSI ZAFERİ...
Olympiakos'un destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı.
NAFTEMPORIKI: 'RUS RULETİ'
Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi.
MAÇTA NELER OLDU?
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı.
Uzatmanın ikinci yarısında son dakikalarda Olympiakos, Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalsa da kalan bölümde Fenerbahçe gol bulamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
PENALTILARDA NELER OLDU?
Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
İlk penaltı vuruşunda topun başına geçen Tadic, topu sağ direk dibine gönderirken Olympiakos kalecisi Tzolakis gole izin vermedi.
Sarı-lacivertliler adına üçüncü penaltı için topun başına gelen Cengiz Ünder de vuruşunu yine sağ köşeye yaptı; Tzolakis bir kez daha vuruşu kurtarmayı başardı.
Penaltılarda durum 3-2 iken beşinci penaltı vuruşu için topun başına gelen Bonucci de penaltısı için vuruş tercihini sağ köşeden yana kullandı.
Bir kez daha aynı köşeye uzanan Tzolakis gole izin vermeyerek Olympiakos'a yarı final kapılarını açan isim oldu.