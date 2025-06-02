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        Haberler Spor Futbol Yunanistan'da sezonun oyuncusu Tete! - Futbol Haberleri

        Yunanistan'da sezonun oyuncusu Tete!

        Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Panathinaikos'a imza atan Tete, Yunanistan'da sezonun oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:05
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        Yunanistan'da sezonun oyuncusu Tete!
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        Galatasaray'da sezon başında gönderilen isimler arasında en çok dikkat çeken kişi ise Brezilyalı Tete oldu.

        Sarı-Kırmızılılarda özellikle fiziksel performansının yetersizliği nedeniyle sıkça eleştirilen ve gerekli skor katkısını veremediği düşünülen hücum oyuncusu, gittiği Panathinaikos'ta yılın oyuncusu oldu.

        Sezon başında Yunan ekibinin 7.25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Yunanistan Super League 1'de yılın futbolcusu seçildi.

        Tete, Panathinaikos'ta forma giydiği 49 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Brezilyalı futbolcu, bu performansıyla Transfermarkt Yunanistan kullanıcıları tarafından yapılan oylamada en yüksek oyu almayı da bildi.

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