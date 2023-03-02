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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı

Yunanistan'da dün meydana gelen ülkede yaşanmış en ölümcül tren kazasında şu ana kadar 43 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları gece boyu sürdü. Kazanın ardından Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı istifa ederken, Selanik ve Atina sokakları da karıştı

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  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    Yunanistan'da dün Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpıştı. Yapılan son açıklamalara göre kazada 43 kişi hayatını kaybetti.

     

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    Kazanın ardından trendeki yolcular, otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

     

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

     Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

    Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

     

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

     

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    ATİNA VE SELANİK SOKAKLARI KARIŞTI

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı.

     

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

     

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

    YUNAN BAKAN İSTİFA ETTİ 

    Yaşanan ölümcül kazanın ardından Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de istifa etti. Karamanlis, "Bu kadar trajik bir şey olduğunda, devam etmek ve hiç olmamış gibi davranmak imkansız. Buna siyasi sorumluluk denir. Bu nedenle Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olarak istifamı ilan ediyorum” dedi. 

     
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri
  • Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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