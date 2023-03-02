YUNAN BAKAN İSTİFA ETTİ

Yaşanan ölümcül kazanın ardından Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de istifa etti. Karamanlis, "Bu kadar trajik bir şey olduğunda, devam etmek ve hiç olmamış gibi davranmak imkansız. Buna siyasi sorumluluk denir. Bu nedenle Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olarak istifamı ilan ediyorum” dedi.