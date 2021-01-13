Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Yunanistan'dan AB'ye ortak aşı sertifikası önerisi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yurtdışı seyahatler için AB genelinde ortak aşı sertifikası oluşturulması talebinde bulundu

Yunanistan'dan AB'ye ortak aşı sertifikası önerisi
Reuters

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yurtdışı seyahatlerin iyileşktirilmesi adına Avrupa Birliği (AB) genelinde bir COVID-19 aşı sertifikası oluşturulması çağrısında bulundu.

Ekonomisinin beşte biri turizme dayanan ve yazdan önce seyahati canlandırmak isteyen Yunanistan, şimdiden kişinin aşı
olduğunu kanıtlayacak kendi standart aşı sertifikasını oluşturdu. Mitsotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, sertifikanın 27 üyeli AB'nin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini teklif etti.

LİDERLER ZİRVESİ BEKLENİYOR

Sertifika, tüm ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılabilecek. Mitsotakis mektupta, "Aşıyı zorunlu ya da seyahat için ön koşul yapmıyorsak da, aşılanan kişiler seyahat etmekte özgür olmalı" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu mektubu aldığını onayladı ve cevap vermeden önce aşınıın dağıtımı ile ilgili gelişmelerle bu konuyla ilgili 21 Ocak'ta yapılacak online AB liderleri toplantısını bekleyeceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çevresel ve sosyal etki yaratan şirketler arasına girdi
İŞ-YAŞAMÇevreye katkı yapanlar arasında yer aldı
ABD'ye uçuşlarda koronavirüs testi zorunluluğu
İŞ-YAŞAMKorona testi olmayan ABD'ye uçamayacak
1 günde 14 milyar dolar kaybetti - Haberler
İŞ-YAŞAM1 günde 14 milyar dolar kaybetti
Kasım ayı perakende satış endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMPerakende satış hacmi kasımda arttı
Kasım ayı ciro endeksleri açıklandı.
İŞ-YAŞAMToplam ciro kasımda arttı
Son dakika haberi: TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı
İŞ-YAŞAMSanayi üretiminde sert artış
Son dakika! Uber'in erişim engeli kalktı - Haberler
İŞ-YAŞAMUber'e erişim engeli kaldırıldı
Nakdi yardım desteği kaç TL oldu? Son dakika: Bakan açıkladı
İŞ-YAŞAMBakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği asgari ücret ...
THY, APEXin sağlık ve güvenlik kategorisinde "Diamond" statüsünü aldı
İŞ-YAŞAMTHY'ye salgın döneminde dikkat çeken statü
SON DAKİKA HABERLER: Donald Trump'a iki bankadan şok!
İŞ-YAŞAM2 bankadan Trump kararı