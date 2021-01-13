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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yurtdışı seyahatlerin iyileşktirilmesi adına Avrupa Birliği (AB) genelinde bir COVID-19 aşı sertifikası oluşturulması çağrısında bulundu.

Ekonomisinin beşte biri turizme dayanan ve yazdan önce seyahati canlandırmak isteyen Yunanistan, şimdiden kişinin aşı

olduğunu kanıtlayacak kendi standart aşı sertifikasını oluşturdu. Mitsotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, sertifikanın 27 üyeli AB'nin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini teklif etti.

LİDERLER ZİRVESİ BEKLENİYOR

Sertifika, tüm ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılabilecek. Mitsotakis mektupta, "Aşıyı zorunlu ya da seyahat için ön koşul yapmıyorsak da, aşılanan kişiler seyahat etmekte özgür olmalı" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu mektubu aldığını onayladı ve cevap vermeden önce aşınıın dağıtımı ile ilgili gelişmelerle bu konuyla ilgili 21 Ocak'ta yapılacak online AB liderleri toplantısını bekleyeceğini belirtti.