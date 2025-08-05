Yunus Akgün'den 4 yıllık imza: Maaşı belli oldu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Giriş: 05.08.2025 - 19:22 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:22
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Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer için de hareketliliğini sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme yeniledi.
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Yıldız oyuncuya 2.5 milyon euro'nun TL karşılığı olarak ücret ödenecek.