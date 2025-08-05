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        Haberler Spor Transfer Yunus Akgün'den 4 yıllık imza: Maaşı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'den 4 yıllık imza: Maaşı belli oldu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

        Giriş: 05.08.2025 - 19:22 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:22
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        Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer için de hareketliliğini sürdürüyor.

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        Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme yeniledi.

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        Yıldız oyuncuya 2.5 milyon euro'nun TL karşılığı olarak ücret ödenecek.

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        Öte yandan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi de sözleşmeden kaldırıldı.

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        Milli yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

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