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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Tek bir 90 dakika kaldı - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün: Tek bir 90 dakika kaldı

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından ligdeki şampiyonluk için, "Tek bir 90 dakika kaldı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 23:34 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:34
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        "Tek bir 90 dakika kaldı"
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        Türkiye Kupası Finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı kazanan Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

        Yunus Akgün, "İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz." dedi.

        "TEK BİR 90 DAKİKA KALDI"

        Milli futbolcu, ligdeki şampiyonluk için, "Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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