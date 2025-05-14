Yunus Akgün: Tek bir 90 dakika kaldı

Türkiye Kupası Finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı kazanan Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

Yunus Akgün, "İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz." dedi.

"TEK BİR 90 DAKİKA KALDI"

Milli futbolcu, ligdeki şampiyonluk için, "Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz." sözlerini sarf etti.