ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentilerin oldukça üzerinde artmasına karşın pay piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak günü 96,9 seviyesinde tamamladı. ABD'de cuma günü açıklanacak şubat ayı istihdam raporu öncesinde bugün ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.
Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili belirsizlik ve endişelerin halen devam etmesine karşın dün pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 yükseliş kaydetti. Analistler, Brexit ve İtalya'daki finans sektörüne ilişkin endişeler devam etse de yarınki Avrupa merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi avronun dolar karşısında değer kaybettiğini, pay piyasalarının da pozitif seyrettiğini ifade etti. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,31 azalışla 1,1308'e gerilerken, sterlin/dolar paritesi 1,31-1,32 bandında dengelendi.
Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatları, enerji devi firmaların yayımladığı 2019 hedeflerinin, arzda artışa işaret etmesinin etkisiyle gerilerken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yaklaşık yüzde 1 azalışla 65,1 dolara geriledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 düşüşle tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.
Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkilediği Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 azalışla 103.731 puandan tamamlarken, 5,3879'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3890 seviyesinde işlem görüyor.
Bugün TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, dolar/TL'de 5,4020’nin önemli direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini vurguladı.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı
16.15 ABD, şubat ayı özel sektör istihdamı
16.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi
22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu
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