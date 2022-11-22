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Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre?

2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması beklenen Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli barajının özellikleri ve yükseliği ile vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. İşte Yusufeli barajının özellikleri ve yüksekliği...

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  • Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

    Türkiye'nin en büyük dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özellliğine sahip Yusufeli barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile açıldı. 2,5 milyon kişinin elektirik ihtiyacını karşılayacak proje ekonomiye katkısının yanında özellikleriyle de göz dolduruyor. Peki Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? İşte Yusufeli barajı hakkında tüm merak edilenler...

     
  • Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

    YUSUFELİ BARAJI NEREDE? 

    Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

     
  • Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

    YUSUFELİ BARAJI YÜKSELİĞİ KAÇ METRE?

    Yusufeli Barajı'nın yükseliği 275 metredir. Türkiye’nin en yükseği, dünyanınsa kendi klasmanında 5. en büyük barajıdır.

     
  • Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

    YUSUFELİ BARAJI NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK? 

    Artvin'de yer alan Yusufeli Barajı'nda yılda 1 milyar 900 milyon kWh enerji üretilecek.

     
  • Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

    YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ 

    Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

     

    Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.

     
  • Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

    Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

     

    - Baraj inşaatı bölgenin karayolu ağını da değiştirdi

     

    Karayolları Genel Müdürlüğünce 29 Nisan 2016'da yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamındaki yeni yolların yapımı da büyük oranda tamamlanarak hizmete açıldı.

     

    Baraj projesiyle yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturuyor.

     
  • Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?

    Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında dengeli konsol köprü olarak inşa edilen "Şilenkar", "Tekkale", "Baraj" ve "Yusufeli Merkez" viyadükleri 'teknoloji harikası' özel tasarım köprüler olarak nitelendiriliyor.

     

    Söz konusu köprülerden üçünün inşaatı tamamlanarak kullanıma açılırken, "Yusufeli Merkez" viyadüğündeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

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