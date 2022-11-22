Türkiye'nin en büyük dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özellliğine sahip Yusufeli barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile açıldı. 2,5 milyon kişinin elektirik ihtiyacını karşılayacak proje ekonomiye katkısının yanında özellikleriyle de göz dolduruyor. Peki Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? İşte Yusufeli barajı hakkında tüm merak edilenler...