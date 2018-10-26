Sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray'da bu kez de Yuto Nagatomo'nun hayati tehlike atlattığı ortaya çıktı. Schalke maçında göğsüne top çarpan Japon futbolcu, karşılaşma sonrası tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre sağlık kurulu ve teknik heyetin ısrarıyla gerçekleşen bu hamle Nagatomo'nun hayatını kurtardı. İşte o gece yaşananlar...

Maçın 80. dakikasında göğsüne top çarpan Nagatomo, nefes almakta güçlük çekmesine rağmen oyuna devam etmek istedi ancak sağlık kurulu izin vermedi.

"MERAK ETMEYİN BİR ŞEYİM YOK" DEDİ

Sağlık kurulu, oyundan alınmasını sağladığı Nagatomo'nun maçtan sonra tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmesini istedi. Ancak, kulübün sağlık sponsoru olan hastaneye yakın bir semt olan Tarabya'da oturan yıldız oyuncu, "Merak etmeyin, bir şeyim yok. Yarın sabah hastaneye giderim" dedi. Ancak, 'pnömotoraks' (akciğer sönmesi) riski ön görülerek futbolcunun hastaneye gitmesinde ısrarcı olundu.

Nagatomo da bunun üzerine hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan kontrolde, kulüp doktorlarının tahmin ettiği gibi 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu ve hemen müdahalede bulunuldu.

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