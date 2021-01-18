Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini KAP'a bildirdiği Mesut Özil, Londra'dan İstanbul'a doğru yola çıkarken sarı--lacivertli taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu yalnız bırakmadı! Mesut Özil'i, eşini ve çocuğunu Londra'dan İstanbul'a getirmekte olan 'KOC10' adlı uçağın rotası yüz bini aşkın kişi tarafından takip edildi!

Dünyada ses getiren Mesut Özil transferini büyük bir heyecanla takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, uçağın yolculuğunu da Flightradar üzerinden anbean izledi. Flightradar'dan seyahati takip eden sayısı 110 binin üzerine kadar çıktı.