Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili ilk müjdeyi geçen yıl mayıs ayında verdi. Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile idarecilerin ek göstergelerinin 3600’e çıkartılacağını söyledi. Erdoğan geçen ay Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışında da “3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Konuyla ilgili teknik çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları yürütüyor. Bakanlıkların yürüttüğü çalışmaların özünü, eşitlik ve adalet ilkesi gözetilerek kapsamın belirlenmesi, bu yapılırken de bütçeye aşırı yük getirilmemesi oluşturuyor. Memur sendikaları ise kapsamın genişletilmesini talep ediyor.

Nitekim Memur Sen bu yöndeki taleplerini bir süre önce hükümete iletti. Memur Sen, 3600 ek göstergenin, söz konusu beş grubun dışında lisans mezunu tüm memurlara verilmesini, ön lisans mezunlarının özel hizmet tazminatlarının artırılmasını, memurların 3600 ek göstergeyi hak edebilmek için kadro/derece sınırlamasının kaldırılmasını, yardımcı hizmetler de dahil olmak üzere herkesin ek gösterge hakkından yararlandırılmasını talep etti.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor.

Ek göstergenin 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.

3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.

Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor, geriye dönük ödeme yapılmıyor. Bu nedenle, 3600 ek gösterge kapsamında olup da emekliliği hak etmiş kişiler, daha yüksek ikramiye alabilmek için yasa çıkmadan emeklilik dilekçesi vermek istemiyor.

250 BİN KİŞİ EMEKLİLİĞİ HAK ETTİ

MEMURSEN Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, şu an memurların yüzde 25’inin ek göstergeden yararlanmakta olduğunu vurguladı. Tonbul, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeye kavuşmasıyla bu oranın yüzde 60-65’e çıkacağını, kapsamın genişletilmesi yönündeki talepleri dikkate alındığında ise tüm memurların yüzde 70’inin ek göstergeye tabi hale geleceğini ifade etti.

Tonbul, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre şu an 180 bin öğretmenin emekliliği hak etmiş durumda olduğunu belirtti. Tonbul, Türkiye’de yılda ortalama 50 bin memurun emekli olduğunu, 3600 ek gösterge yasasının çıkması halinde bir anda bu rakamın 5-6 katı memurun emekli olabileceğini, bunun da 250 bin potansiyel emekli anlamına geldiğini kaydetti.

FATURA NE OLACAK?

3600 ek gösterge çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hassasiyetleri açısından da önem taşıyor. Yasa çıktıktan sonra bir yandan yüksek tutarlı emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesi gündeme gelecek, bir yandan da aynı anda emekli olanlardan dolayı öğretmen, polis ve hemşire açığı ortaya çıkacağı için yeni personel ihtiyacı doğacak.

Aynı anda 100 bin kişi emekli olduğunda dahi, en düşük rakam üzerinden 2.1 milyar lira ikramiye farkı doğacak. Hizmet süresi arttıkça maliyet daha da yükselecek.

3600 ek gösterge yasası, mevcut emeklilerin aylıklarına hemen yansıyacak. Bunun da yılda 5 milyar lira dolayında maliyet getireceği hesaplanıyor. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı titiz bir çalışma yürütüyor.